गाजियाबाद के भोजनालय में चाकू मारकर किए थे डबल मर्डर, मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र स्थित एक भोजनालय में चाकू मारकर दो युवकों की हत्या के मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र स्थित एक भोजनालय में चाकू मारकर दो युवकों की हत्या के मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपी पैरों में गोली लगने से घायल हो गए।

रुकने का इशारा किया, लेकिन भागने लगे इंदिरापुरम के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों की गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस ने रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि को इंदिरापुरम के अंडरपास के निकट वाहनों की जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध आते दिखे जिन्हें वाहन रोकने का इशारा किया, लेकिन वे नहर की ओर भागने लगे।

आरोपियों ने पुलिस पर चलाई गोली सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि पीछा किए जाने पर उन्होंने पुलिसकर्मियों की तरफ गोलीबारी की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लग गई। बाद में उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

कौन है आरोपी, इनके पास क्या बरामद हुआ उन्होंने बताया कि घायल आरोपियों की पहचान भोजनालय पर काम करने वाले राजन और सचिन के रूप में हुई। ये दोनों बदायूं जिले के निवासी हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने दो ग्राहकों की हत्या और एक अन्य को घायल करने में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के बाद आरोपियों के पास से दो देसी पिस्तौल, तीन कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

अब जानिए हत्या का मामला क्या था पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात गाजियाबाद में एक भोजनालय में मामूली विवाद के बाद दो युवकों की कथित तौर पर चाकू से हमलाकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह घटना उस समय हुई जब दोनों गुट नशे की हालत में थे और खाना परोसने में देरी को लेकर उनके बीच तीखी बहस हो गई थी।

खाना परोसने पर हुआ था झगड़ा पुलिस ने बताया कि खाना परोसने में देरी पर युवकों का भोजनालय के कर्मचारियों से झगड़ा हो गया और आरोप है कि युवकों में से एक ने कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद तीनों युवक पीछे की गली में चले गए, जहां होटल मालिक धर्मेंद्र और उसके चार कर्मचारियों ने कथित तौर पर लाठियों और रसोई के चाकुओं से उन पर हमला कर दिया।