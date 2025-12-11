मस्जिद के पास दोस्त से मिलने आया था…; बुलेट सवार लड़कों ने छाती में गोली मारकर किया मर्डर

संक्षेप: सूचना पर पहुंची पुलिस गंभीर हालत में युवक को संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंची। चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक अपने साथी से मिलने आया था।

गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र की डाबर तालाब कॉलोनी में गुरुवार शाम बाइक सवार तीन युवकों ने एक युवक के सीने में गोली मार कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस गंभीर हालत में युवक को संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंची। चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक अपने साथी से मिलने आया था। पुलिस के मुताबिक युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है। उस पर चोरी के चार और बलवा का एक मुकदमा दर्ज है।

अंकुर विहार थाना क्षेत्र की एसएलएफ कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय शिवम उर्फ लालू गुरुवार शाम डाबर तालाब कॉलोनी में फातिमा मस्जिद के पास साथी आफताब से मिलने आया था। आफताब बेड के कुशन बनाने का कार्य करता है। घटना के समय दोनों बैठ कर बात कर रहे थे। इस दौरान बुलेट बाइक पर आये तीन युवक मौके पर पहुंचे। एसपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि बाइक पर आए तीन युवकों में से एक युवक ने शिवम पर फायरिंग कर दी।