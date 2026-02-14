Hindustan Hindi News
कार रोको, खांसी करवाओ और सोना उड़ाओ! दिल्ली में 19 साल के लड़के ने ‘स्प्रे गैंग’ स्टाइल में की लूट

Feb 14, 2026 06:05 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
19 वर्षीय युवक ने कार सवार परिवार को झांसा देकर और गाड़ी के अंदर इरिटेंट करने वाला स्प्रे छिड़का और सोने के जेवर चोरी कर लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, घटना 6 फरवरी की है।

राजधानी दिल्ली में लूट का एक चौंकाने वाला तरीका सामने आया है। 19 वर्षीय युवक ने कार सवार परिवार को झांसा देकर और गाड़ी के अंदर इरिटेंट करने वाला स्प्रे छिड़का और सोने के जेवर चोरी कर लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, घटना 6 फरवरी की है।

शिकायतकर्ता भभूति प्रसाद शर्मा अपने परिवार के साथ कार से जा रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने उन्हें इशारा कर गाड़ी रोकने को कहा और दावा किया कि कार के बोनट से तेल लीक हो रहा है। जैसे ही शर्मा वाहन से नीचे उतरे, एक अन्य व्यक्ति ने उन्हें बातचीत में उलझा लिया।

इसी बीच आरोपी जाफर ने कार के अंदर कथित तौर पर एक इरिटेंट करने वाले पदार्थ का स्प्रे कर दिया। स्प्रे के प्रभाव से कार में बैठे परिवार के सदस्यों को खांसी आने लगी और उन्हें बाहर निकलना पड़ा। मौके का फायदा उठाकर आरोपी कार में रखा बैग लेकर फरार हो गया, जिसमें सोने का हार और अंगूठियां सहित अन्य आभूषण थे। वह मोटरसाइकिल से मौके से भाग निकला।

मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आसपास लगे 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूचना के आधार पर संदिग्ध मोटरसाइकिल की पहचान की गई, जिसके जरिए आरोपी तक पहुंचा गया। पुलिस ने जाफर को संगम विहार इलाके से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास से चोरी किए गए आभूषण और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पूछताछ में उसने अपने एक साथी की भूमिका का भी खुलासा किया है, जो फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है। आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने व्यक्तिगत खर्चों के लिए जल्द पैसा कमाने की नीयत से यह वारदात की। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

