कार रोको, खांसी करवाओ और सोना उड़ाओ! दिल्ली में 19 साल के लड़के ने ‘स्प्रे गैंग’ स्टाइल में की लूट
19 वर्षीय युवक ने कार सवार परिवार को झांसा देकर और गाड़ी के अंदर इरिटेंट करने वाला स्प्रे छिड़का और सोने के जेवर चोरी कर लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, घटना 6 फरवरी की है।
राजधानी दिल्ली में लूट का एक चौंकाने वाला तरीका सामने आया है। 19 वर्षीय युवक ने कार सवार परिवार को झांसा देकर और गाड़ी के अंदर इरिटेंट करने वाला स्प्रे छिड़का और सोने के जेवर चोरी कर लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, घटना 6 फरवरी की है।
शिकायतकर्ता भभूति प्रसाद शर्मा अपने परिवार के साथ कार से जा रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने उन्हें इशारा कर गाड़ी रोकने को कहा और दावा किया कि कार के बोनट से तेल लीक हो रहा है। जैसे ही शर्मा वाहन से नीचे उतरे, एक अन्य व्यक्ति ने उन्हें बातचीत में उलझा लिया।
इसी बीच आरोपी जाफर ने कार के अंदर कथित तौर पर एक इरिटेंट करने वाले पदार्थ का स्प्रे कर दिया। स्प्रे के प्रभाव से कार में बैठे परिवार के सदस्यों को खांसी आने लगी और उन्हें बाहर निकलना पड़ा। मौके का फायदा उठाकर आरोपी कार में रखा बैग लेकर फरार हो गया, जिसमें सोने का हार और अंगूठियां सहित अन्य आभूषण थे। वह मोटरसाइकिल से मौके से भाग निकला।
मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आसपास लगे 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूचना के आधार पर संदिग्ध मोटरसाइकिल की पहचान की गई, जिसके जरिए आरोपी तक पहुंचा गया। पुलिस ने जाफर को संगम विहार इलाके से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास से चोरी किए गए आभूषण और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पूछताछ में उसने अपने एक साथी की भूमिका का भी खुलासा किया है, जो फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है। आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने व्यक्तिगत खर्चों के लिए जल्द पैसा कमाने की नीयत से यह वारदात की। पुलिस आगे की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें