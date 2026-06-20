खतरे में थी पिता की जान, किडनी डोनेट करने आया 18 साल का बेटा; ब्लड ग्रुप था अलग-अलग, फिर भी डॉक्टर्स ने कर दिखाया कमाल
अस्पताल की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि पिता को किडनी देने वाले डोनर युवक ने हाल ही में 12वीं कक्षा की परीक्षा 92 प्रतिशत अंकों के साथ पास की है। उम्र और पढ़ाई के इस बेहद अहम पड़ाव पर होने के बावजूद पिता को किडनी दान करने के उसके फैसले अस्पताल ने बेहद प्रेरणादायी बताया।
दिल्ली के एक अस्पताल में हाल ही में एक ऐसे जटिल किडनी ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया गया, जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान हो रहा है। दरअसल यहां पर एक बेटे ने अपने पिता को अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई। हालांकि बात केवल इतनी ही नहीं थी, और ना ही मामला इतना आसान था, जितना कि नजर आ रहा है, दरअसल बाप और बेटे दोनों का ब्लड ग्रुप अलग-अलग था, ऐसे में डॉक्टरों ने इस बेहद जटिल ट्रांसप्लांट को एक नई तकनीक की मदद से सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एक परिवार को उसकी खुशियां लौटा दीं।
किडनी ट्रांसप्लांट का यह मामला पटपड़गंज मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में सामने आया है, जहां 18 वर्षीय बेटे ने अपने 49 साल के पिता को अपनी किडनी देते हुए उनकी जान बचाई। युवक का पिता एक ऐसी दुर्लभ ऑटोइम्यून बीमारी से जूझ रहा था, जिसके कारण उसकी किडनी की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी और वह फेलियर की स्थिति में पहुंचने वाली थी।
डोनर नहीं मिलने से डायलिसिस पर निर्भर हो गया था मरीज
एक तरफ मरीज की किडनी लगातार खराब हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें कोई मैचिंग का डोनर नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते ट्रांसप्लांट का इंतजार करते-करते मरीज डायलिसिस पर निर्भर हो गया था। इसी बीच मरीज के जवान बेटे ने पिता को अपनी किडनी दान करने की पेशकश की। इसके बाद ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू करने से पहले जब डॉक्टरों ने दोनों का ब्लड ग्रुप मिलाया तो पता चला कि डोनर बेटे का ब्लड ग्रुप जहां B पॉजिटिव है, वहीं उसके पिता का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव निकला।
ब्लड ग्रुप अलग-अलग होने पर भी डॉक्टर्स ने किया कमाल
बाप-बेटे दोनों का ब्लड ग्रुप एक नहीं होने की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया खटाई में पड़ती दिखी। हालांकि अस्पताल ने नई तकनीक की मदद से इस परेशानी का हल निकाल लिया। अस्पताल ने बताया कि ट्रांसप्लांट में बाधा बन रही ब्लड ग्रुप की इस परेशानी को दूर करने के लिए मेडिकल टीम ने एडवांस्ड डीसेंसिटाइजेशन प्रोटोकॉल, प्लाज़्माफेरेसिस प्रक्रियाओं, गहन इम्यूनोलॉजिकल तैयारी और विशेष पेरी-ऑपरेटिव देखभाल का इस्तेमाल करके ABO-इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट किया।
डॉक्टर बोले- युवक ने दिखाया अद्भुत साहस और परिपक्वता
इस केस की जानकारी देते हुए यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के सीनियर डायरेक्टर डॉ. परेश जैन ने कहा कि, 'इतनी कम उम्र (18 साल) के युवा डोनर द्वारा दिखाए गए असाधारण समर्पण ने इस मामले को बेहस खास बना दिया।' उन्होंने कहा, 'अंग दान एक बड़ी उदारता का काम है, और उस युवक का फैसला उसके अद्भुत साहस और परिपक्वता को दिखाता है।'
सर्जरी के हफ्ते भर के अंदर मरीज को कर दिया गया डिस्चार्ज
अस्पताल की तरफ से बताया गया कि मरीज की मेडिकल हिस्ट्री जटिल थी, ऐसे में ट्रांसप्लांट प्रक्रिया के दौरान सावधानीपूर्वक योजना बनाने और कड़ी निगरानी की जरूरत थी। बयान में आगे बताया गया कि सर्जरी के बाद, ट्रांसप्लांट की गई किडनी ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया और रिकवरी के दौरान मरीज की किडनी की कार्यक्षमता में भी काफी सुधार देखा गया। साथ ही यह भी बताया गया कि ट्रांसप्लांट के हफ्ते भर के भीतर ही मरीज को स्थिर हालत में छुट्टी दे दी गई थी, जबकि डोनर को सर्जरी के चार दिन बाद ही छुट्टी दे दी गई थी।
अलग-अलग ब्लड ग्रुप वाले मरीजों व डोनर को हुई आसानी
उधर नेफ्रोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. रवि कुमार सिंह ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा, 'लास्ट-स्टेज की किडनी की किसी बीमारी वाले मरीजों के लिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही सबसे अच्छा इलाज है। ABO-इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांटेशन तकनीक, किडनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन में एक बड़ी प्रगति है जो हमें उन मरीजों को उम्मीद देने की सुविधा देती है जिन्हें शायद सही डोनर नहीं मिल पाता।'
बयान में आगे कहा गया है कि यह सफल किडनी ट्रांसप्लांट बताता है कि प्रत्यारोपण चिकित्सा और मल्टीडिसिप्लिनरी देखभाल में हुई प्रगति, अलग-अलग ब्लड ग्रुप होने के बावजूद गुर्दे (किडनी) की अंतिम अवस्था की बीमारी से जूझ रहे रोगियों के लिए डोनर विकल्पों का विस्तार करने में मदद कर सकती है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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