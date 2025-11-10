Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News187 new Ayushman Arogya Mandirs will open in Delhi next month CM Rekha Gupta announces
दिल्ली में अगले महीने खुलेंगे 187 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, CM रेखा गुप्ता का ऐलान

दिल्ली में अगले महीने खुलेंगे 187 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, CM रेखा गुप्ता का ऐलान

संक्षेप: दिल्ली में लोगों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अगले माह दिल्ली सरकार द्वारा 187 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जाएंगे। इसके बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या 168 से बढ़कर 355 हो जाएगी।  

Mon, 10 Nov 2025 06:23 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लोगों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अगले माह दिल्ली सरकार द्वारा 187 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जाएंगे। इसके बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या 168 से बढ़कर 355 हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में लोगों को घर के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ऐतिहासिक पहल जारी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके तहत पूरी दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य दिल्लीवासियों को उनके घर के निकट प्राथमिक और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार अब अपने स्वास्थ्य केंद्र किराये के स्थलों पर नहीं चलाएगी, क्योंकि सरकार के पास आरोग्य मंदिरों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हैं।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में 168 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। अगले माह 187 नए केंद्रों का उद्घाटन प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इन आरोग्य मंदिरों की स्थापना आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत की जा रही है। इसके अंतर्गत उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत कर एक समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती मोहल्ला क्लीनिकों में सीमित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध थीं।

ओपीडी और जांच के साथ मुफ्त दवाइयां मिल रहीं

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन केंद्रों में ओपीडी सेवा, प्रयोगशाला जांच, मुफ्त दवाइयां भी मिल रही हैं। गर्भावस्था और प्रसवकालीन देखभाल, नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर ढंग से संचालित हो रही हैं। संचारी रोगों का प्रबंधन, असंचारी रोगों की स्क्रीनिंग व नियंत्रण, नेत्र एवं ईएनटी देखभाल, वृद्धों की देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य रोगों की प्रारंभिक जांच व उपचार तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं।

दिल्ली का नया स्वास्थ्य मॉडल

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स (आईपीएचएस) के अनुरूप बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन, दवाइयां, जांच सुविधाएं, उपकरण और सुशासन प्रणाली लागू की है। इन केंद्रों के संचालन से पहले यह सुनिश्चित किया गया है कि स्वस्थ्य व्यवस्था पहले से बेहतर बनें।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Rekha Gupta
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।