Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News1.80 lakh vehicles of Noida banned running in Delhi-NCR What is the reason?
नोएडा की 1.80 लाख गाड़ियों के दिल्ली-एनसीआर में दौड़ने पर लगी रोक, क्या है वजह

नोएडा की 1.80 लाख गाड़ियों के दिल्ली-एनसीआर में दौड़ने पर लगी रोक, क्या है वजह

संक्षेप: गौतमबुद्ध नगर में रजिस्टर्ड 1.80 लाख गाड़ियों के दिल्ली-एनसीआर में दौड़ने पर रोक लगा दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद ग्रैप-3 के प्रतिबंध लागू होने के साथ ही यह रोक लगाई गई है।

Thu, 13 Nov 2025 05:59 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

गौतमबुद्ध नगर में रजिस्टर्ड 1.80 लाख गाड़ियों के दिल्ली-एनसीआर में दौड़ने पर रोक लगा दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद ग्रैप-3 के प्रतिबंध लागू होने के साथ ही यह रोक लगाई गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली और एनसीआर के जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लागू किया गया है। इसके तहत यह वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें:गूगल मैप बताएगा कितनी रफ्तार में चलाएं गाड़ी, मैप पर दिखेगी 248 सड़कों की स्पीड

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में बीएस तीन मानक वाले 96210 पेट्रोल और 41067 डीजल वाहन रजिस्टर्ड हैं। वहीं, बीएस-4 मानक वाले 42516 डीजल वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें प्राइवेट और कॉमर्शियल, दोनों तरह के वाहन शामिल हैं। इन वाहनों के दौड़ने पर पाबंदी है।

एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने कहा कि जिन वाहनों पर पाबंदी है, यदि वह दौड़ते मिलेंगे तो उन पर चालान के साथ ही सीज करने की कार्रवाई जाएगी। प्रत्येक वाहन का पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा।

इंतजामों के बाद भी हवा बेहद खराब

वायु प्रदूषण कम करने के तमाम इंतजामों के बावजूद शहर की हवा बेहद खराब श्रेणी में है, जोकि लगातार बिगड़ती जा रही है। आने वाले समय में इसके खतरनाक होने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए शहर में प्रतिदिन 60 से 65 टैंकर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि सड़कों पर धूल को नियंत्रित किया जा सके। वहीं, औद्योगिक व निर्माणाधीन इकाइयों के पास 10 एंटी स्मॉग गन लगाई गई है। इसके अलावा 186 एंटी स्मॉग गन निजी निर्माणाधीन साइटों पर लगी है, जो पानी की फुहार से प्रदूषण को नियंत्रित करती है।

ये भी पढ़ें:नोएडा में मिनी बसें इसी हफ्ते सड़कों पर चलाने की तैयारी, इन रूट पर मिलेगी सुविधा

वर्तमान में शहर में करीब छह मकैनिकल स्वीपर मशीनें इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें हवा बिगड़ने के बाद ही दो नई मशीनों को शामिल किया गया है। साथ ही सभी वर्क सर्किल में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं, प्रदूषण फैलाने पर अबतक प्राधिकरण करीब 60 लाख रुपए तक जुर्माना लगा चुका है। इसके बावजूद शहर की आबोहवा पर कोई असर नहीं है। बुधवार को 387 एक्यूआई के साथ ग्रेटर नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप-10 में शुमार है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News air pollution
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।