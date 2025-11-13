नोएडा की 1.80 लाख गाड़ियों के दिल्ली-एनसीआर में दौड़ने पर लगी रोक, क्या है वजह

संक्षेप: गौतमबुद्ध नगर में रजिस्टर्ड 1.80 लाख गाड़ियों के दिल्ली-एनसीआर में दौड़ने पर रोक लगा दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद ग्रैप-3 के प्रतिबंध लागू होने के साथ ही यह रोक लगाई गई है।

गौतमबुद्ध नगर में रजिस्टर्ड 1.80 लाख गाड़ियों के दिल्ली-एनसीआर में दौड़ने पर रोक लगा दी गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद ग्रैप-3 के प्रतिबंध लागू होने के साथ ही यह रोक लगाई गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली और एनसीआर के जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लागू किया गया है। इसके तहत यह वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ सकते हैं।

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में बीएस तीन मानक वाले 96210 पेट्रोल और 41067 डीजल वाहन रजिस्टर्ड हैं। वहीं, बीएस-4 मानक वाले 42516 डीजल वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें प्राइवेट और कॉमर्शियल, दोनों तरह के वाहन शामिल हैं। इन वाहनों के दौड़ने पर पाबंदी है।

एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने कहा कि जिन वाहनों पर पाबंदी है, यदि वह दौड़ते मिलेंगे तो उन पर चालान के साथ ही सीज करने की कार्रवाई जाएगी। प्रत्येक वाहन का पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा।

इंतजामों के बाद भी हवा बेहद खराब वायु प्रदूषण कम करने के तमाम इंतजामों के बावजूद शहर की हवा बेहद खराब श्रेणी में है, जोकि लगातार बिगड़ती जा रही है। आने वाले समय में इसके खतरनाक होने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए शहर में प्रतिदिन 60 से 65 टैंकर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि सड़कों पर धूल को नियंत्रित किया जा सके। वहीं, औद्योगिक व निर्माणाधीन इकाइयों के पास 10 एंटी स्मॉग गन लगाई गई है। इसके अलावा 186 एंटी स्मॉग गन निजी निर्माणाधीन साइटों पर लगी है, जो पानी की फुहार से प्रदूषण को नियंत्रित करती है।