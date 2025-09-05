18 year old girl stabbed in northeast Delhi accused arrested दिल्ली में 18 साल की लड़की पर चाकू से वार, अस्पताल में भर्ती; 24 साल का आरोपी लड़का गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News18 year old girl stabbed in northeast Delhi accused arrested

दिल्ली में 18 साल की लड़की पर चाकू से वार, अस्पताल में भर्ती; 24 साल का आरोपी लड़का गिरफ्तार

दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। 24 साल के एक लड़के ने 18 साल की एक लड़की पर चाकू से वार कर दिया। लड़की को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 03:20 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में 18 साल की लड़की पर चाकू से वार, अस्पताल में भर्ती; 24 साल का आरोपी लड़का गिरफ्तार

दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। 24 साल के एक लड़के ने 18 साल की एक लड़की पर चाकू से वार कर दिया। लड़की को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू मुस्तफाबाद इलाके में एक किशोरी पर चाकू से हमला करने के आरोप में 24 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है।गुरुवार शाम मंगल बाजार रोड से दयालपुर थाने को कथित घटना की सूचना मिली थी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक 18 साल की घायल लड़की को उसके परिवार वाले जीटीबी अस्पताल ले जा चुके थे। उन्होंने बताया कि पीड़िता का इलाज चल रहा है और उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है।

अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारी ने आगे कहा कि लगातार प्रयासों के आधार पर घटना के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी का पता लगा लिया गया और उसे पकड़ लिया गया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू भी उसके पास से बरामद कर लिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि साक्ष्य जुटाने के लिए एक फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।