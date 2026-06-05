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काम की बात: दिल्ली में 18 'नमो ऑक्सीजन पार्क' का उद्घाटन; हरियाली बढ़ाने को रेखा गुप्ता सरकार की नई पहल

Praveen Sharma नई दिल्ली, भाषा
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विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राजधानी में 18 'नमो ऑक्सीजन पार्क' का उद्घाटन किया। सीएम ने इस मौके पर शहरी इलाकों में हरियाली बढ़ाने को पेड़-पौधे लगाने की कोशिशों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

दिल्ली में 18 'नमो ऑक्सीजन पार्क' का उद्घाटन; हरियाली बढ़ाने को रेखा गुप्ता सरकार की नई पहल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को साउथ दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके से 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों की शुरुआत की। दोनों नेताओं ने इस अवसर पर पौधे भी लगाए। इस कार्यक्रम के दौरान 'दिल्ली की कार्य योजना 2026-27 से 2036-37' और 'दिल्ली बर्ड एटलस' सहित कुछ दस्तावेज भी जारी किए गए।

रेखा गुप्ता ने कहा, “दिल्ली सरकार ने इस साल एक ग्रीन बजट पेश किया है, जिसमें बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए रखा गया है। सरकार का इस साल 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है।”

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पेड़ों की रक्षा करने पर भी देना होगा ध्यान

उन्होंने कहा कि सरकार न केवल पेड़ लगाना चाहती है बल्कि उन्हें बचाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी सरकारी विभागों से हरित भवनों को विकसित करने और पेड़ों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में हरित क्षेत्र को बढ़ाने से वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। रेखा गुप्ता ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम विशाल वृक्षारोपण अभियान और 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों के उद्घाटन के साथ स्वच्छ, हरित और स्वस्थ दिल्ली मिशन को जनअभियान बना रहे हैं।

सभी दिल्लीवासी एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ें

उन्होंने कहा, “मैं सभी दिल्लीवासियों से आग्रह करती हूं कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़ें और एक पौधा अवश्य लगाएं। आइए, मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए दिल्ली को और स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाएं।”

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने वीडियो मैसेज में कहा, “मैंने दिल्ली में 100 ऑक्सीजन पार्क बनाने की बात कही थी। आज 18 नमो ऑक्सीजन पार्क बनाने का काम हो रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस साल 15 लाख पेड़ लगाने हैं। हम पौधे देंगे और जगह भी बताएंगे, लेकिन दिल्ली का हर नागरिक पौधे लगाएगा। इस साल हम प्रदूषण से जुड़े सभी मामलों पर पहले से ही काम करेंगे। मैं खुद आपको जानकारी दूंगी। हमने दिल्ली की सभी सड़कों पर 'वॉल-टू-वॉल कारपेटिंग' (पूरी सड़क को पक्का करने) की योजना बनाई है। इससे सड़कों से धूल हटाने में मदद मिलेगी...”

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दिल्ली सरकार बनाएगी 100 ‘ऑक्सीजन पार्क’

गौरतलब है कि बीते महीने 22 मई को रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार शहर के प्रदूषण से निपटने के लिए 100 ऑक्सीजन पार्क विकसित करने का ऐलान किया था। बुराड़ी के मुखमेलपुर गांव में 3 एकड़ भूमि पर विकसित किए जाने वाले पार्क की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा था कि यह शहर का पहला ‘ऑक्सीजन पार्क’ होगा। सीएम ने कहा था कि दिल्ली बीते कुछ वर्षों में गैस चैंबर में बदल गई है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए किसी ने भी कदम उठाने की चिंता नहीं की। उन्होंने कहा था कि इस वर्ष दिल्ली सरकार 70 लाख से अधिक पेड़ व झाड़ियां लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उनकी सरकार पिछले एक साल से प्रदूषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है और यह पार्क दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू की गई पहल का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इन पार्कों में घने फलदार पेड़ लगाए जाएंगे ताकि पक्षियों को आश्रय मिल सके और ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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