नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर-145 में अगले महीने से बनेगी 18 KM सड़क, 24 करोड़ आएगा खर्च

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडाSun, 21 Sep 2025 11:12 AM
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर-145 में करीब 18 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का काम अक्टूबर अंत तक शुरू हो जाएगा। इस पर लगभग 24 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस सड़क के बनने से लोगों को आवागमन करने में सुविधा होगी। इस सेक्टर में करीब 2200 किसानों को 5 प्रतिशत भूखंड दिए जाने हैं।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सड़क बनाने के लिए पिछले महीने टेंडर जारी किया गया था। इस टेंडर की तकनीकी बिड खुली चुकी है। इसमें सात एजेंसियों ने हिस्सा लिया था। अब फाइनेंशियल बिड खोली जानी है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना कि एक सप्ताह में फाइनेंशियल बिड खोल दी जाएगी। इसमें जो एजेंसी सबसे कम रेट देगी, उसको सड़क बनाने का जिम्मा दिया जाएगा। यह प्रक्रिया फाइनेंशियल बिड खुलने के अगले 15-20 दिन में पूरी कर ली जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि ऐसे में पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर अंत तक सड़क बनाने का काम शुरू करवा दिया जाएगा। 18 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने में 24 करोड़ रुपये के आसपास लागत आएगी। काम शुरू होने पर अगले चार-पांच महीने में सड़क बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।

प्राधिकरण ने 31 साल बाद जमीन पर लिया था कब्जा : सेक्टर-145 में जिस जमीन पर अब प्राधिकरण सड़क बनाने समेत अन्य काम करने जा रहा है, पहले इस पर लोगों ने कब्जा कर रखा था। इस साल जून महीने में प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 31 हेक्टेयर जमीन से कब्जा हटाया था। यहां पर 2200 से अधिक किसानों को पांच प्रतिशत के भूखंड दिए जाने प्रस्तावित हैं। किसान काफी समय से जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाले पांच प्रतिशत भूखंड की मांग कर रहे हैं। इस जमीन से संबंधित केस का निर्णय नोएडा प्राधिकरण के पक्ष में आया था।

नाला के डिजाइन को मंजूरी

सेक्टर-145 में ही करीब 30 किलोमीटर लंबा नाला बनना है। इस नाले के डिजाइन को मंजूरी के लिए आईआईटी दिल्ली के पास भेजा गया था, जिसको मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों ने बताया कि सीईओ की प्रशासनिक सहमति व वित्त समिति की मंजूरी की प्रक्रिया होनी है। इसके बाद नाला निर्माण के लिए भी टेंडर जारी कर दिया जाएगा। इसको बनाने में करीब 63 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

सीवेज पंपिंग स्टेशन बनेंगे

अधिकारियों ने बताया कि सड़क और नाले के अलावा सीवेज पंपिंग स्टेशन व लाइन भी बिछाई जानी प्रस्तावित है। इस काम पर 9 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत आएगी। इसके अलावा बिजली विभाग से जुड़े काम भी होने हैं। खंभे लगाने, स्ट्रीट लाइटें लगाने, समेत अन्य काम पर करीब 14 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा।