बटला हाउस एनकाउंटर से लेकर आतंकियों को पकड़ने तक; दिल्ली पुलिस के SI को राष्ट्रपति पदक

स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली पुलिस के 18 अधिकारियों और कर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए पदक से सम्मानित किया जाएगा। इनमें तीन अधिकारियों को 'विशिष्ट सेवा' के लिए राष्ट्रपति पदक से जबकि 15 अन्य को 'उत्कृष्ट सेवा पदक' से सम्मानित किया जाएगा। इनमें वह एसआई भी शामिल हैं, जिन्होंने बटला हाउस एनकाउंटर में भाग लिया था।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि विशिष्ट सेवा के लिए घोषित अधिकारियों में स्पेशल पुलिस कमिश्नर (आर्थिक अपराध शाखा) गरिमा भटनागर, चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) डॉ. सागर प्रीत हुड्डा और सब इंस्पेक्टर (कार्यकारी) सतेंद्र यादव शामिल हैं।

1994 बैच की एजीएमयूटी कैडर अधिकारी भटनागर ने कई पदों पर कार्य किया है। उन्होंने जांच एवं अन्य पुलिसिंग क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी बेस्ड सुधारों का नेतृत्व किया है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र पुलिस प्रभाग में अपने कार्यकाल के दौरान उनके योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया।

1997 बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी हुड्डा दिल्ली, चंडीगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उन्हें दिल्ली में यौन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 'परिवर्तन' कार्यक्रम की पहल की। उन्हें जी-20 शिखर सम्मेलन की व्यवस्थाओं और दिल्ली-यूपी सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन सहित संवेदनशील कानून-व्यवस्था की स्थितियों से निपटने का श्रेय दिया जाता है।

1995 में पुलिस बल में शामिल हुए एसआई सतेंद्र यादव को अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्ब -उल-मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादियों को पकड़ने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने बटला हाउस मुठभेड़ में भी भाग लिया था। इससे पहले उन्हें 2015 में वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था।

सराहनीय सेवा के लिए 15 कर्मियों को पदक प्रदान किया जाएगा। इनमें डीसीपी अन्येश रॉय, एसीपी वीरेंद्र सिंह सजवान (सेवानिवृत्त), विजय कुमार वत्स, सूरज भान, गुरकीरत सिंह कोहली और सपना गेदाम जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और अन्य रैंक के अधिकारी शामिल हैं।