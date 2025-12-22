NCR में 17 साल की लड़की से गैंगरेप और मारपीट; घटना का वीडियो वायरल करने की दी धमकी

संक्षेप: हरियाणा के नूह जिले में एक 17 साल की लड़की के साथ उसके ही गांव के तीन लोगों द्वारा गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी लड़की को जबरदस्ती खेत में ले गए, उसके बाद रात भर गैंग रेप किया।

लड़की के पिता की शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कुछ महीने पहले उनकी बेटी के साथ मारपीट की और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। शिकायत करने वाली लड़की ने बताया कि आरोपी उसे एक ट्यूबवेल पर ले गए और रात भर बंधक बनाकर रखा।

इस दौरान, आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने शनिवार सुबह करीब 11 बजे उसे जान से मारने और फिर से किडनैप करने की धमकी देकर छोड़ दिया। उन्होंने घटना के वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट करने की भी धमकी दी, जिससे वह बहुत परेशान हो गई।

शिकायत के बाद, शनिवार को सदर तौरू पुलिस स्टेशन में तीनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि यह पता चला है कि आरोपी, जो पीड़िता को अच्छी तरह जानता था। उसने कथित तौर पर लड़की को कई महीनों तक उनसे टच में बने रहने के लिए मजबूर किया।

लड़की के पिता ने शिकायत में कहा, आरोपियों ने उसकी बेटी को एक मोबाइल फोन दिया था और उस पर लगातार जुड़े रहने का दबाव डाला था। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी थी कि संपर्क तोड़ने की कोई भी कोशिश महीनों पहले रिकॉर्ड किए गए आपत्तिजनक वीडियो जारी कर देगी।