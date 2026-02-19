मेट्रो कॉरिडोर पर केबल चोरी की घटनाएं रोकने DMRC ने निकाला 32 करोड़ का तरीका, जानिए क्या है तैयारी
सालभर में केबल चोरी की 80 से अधिक घटनाएं होती हैं। जून 2024 से मई 2025 के बीच मेट्रो कॉरिडोर पर केबल चोरी की 89 घटनाएं हुईं। जिसमें 32 सिग्नल केबल चोरी, 35 ट्रैक्शन केबल चोरी और 22 इलेक्ट्रिकल केबल चोरी की घटनाएं शामिल थीं।
राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो कॉरिडोर पर लगातार हो रही केबल चोरी की घटनाएं एक बड़ी समस्या बन चुकी हैं। जिसे देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने मेट्रो कॉरिडोर पर लगे केबल को बदलने का फैसला किया है। इसके लिए निगम ने सबसे ज्यादा केबल चोरी की घटनाओं वाले विभिन्न कॉरिडोर को चिह्नित करते हुए कुल 175 किलोमीटर की लंबाई वाली कॉपर केबल बदलने का निर्णय लिया है। इन जगहों पर कॉपर केबल की जगह एल्युमिनियम से बनी केबल लगाई जाएगी। DMRC के अनुसार इस पहल का मकसद केबल चोरी की घटनाओं को रोकना है। इस दौरान 32.59 करोड़ की लागत से 33 किलोवाट के 175 किलोमीटर केबल बदले जाएंगे।
इस वजह से चोरों के निशाने पर रहते हैं कॉपर केबल
इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए DMRC ने बकायदा इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। टेंडर आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब डेढ़ साल में यह काम पूरा होगा। अधिकारियों ने बताया कि कॉपर (तांबे) से बने केबल महंगे होने के कारण अक्सर चोरों के निशाने पर रहते हैं और इसी वजह से केबल चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं।
सालभर में सामने आई चोरी की 89 घटनाएं
उन्होंने बताया कि सालभर में केबल चोरी की 80 से अधिक घटनाएं होती हैं। जून 2024 से मई 2025 के बीच मेट्रो कॉरिडोर पर केबल चोरी की 89 घटनाएं हुईं। जिसमें 32 सिग्नल केबल चोरी, 35 ट्रैक्शन केबल चोरी और 22 इलेक्ट्रिकल केबल चोरी की घटनाएं शामिल थीं।
अधिकारियों ने बताया कि सिग्नल केबल चोरी होने के बाद तो मेट्रो का परिचालन भी प्रभावित होता है। ऐसे में केबल चोरी के कारण प्रभावित कॉरिडोर पर कई बार पूरे दिन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से मेट्रो का परिचालन करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने ही चोरों ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर धौला कुआं के पास 800 मीटर सिग्नल केबल काट दिए थे।
रेड लाइन पर केबल चोरी की घटनाएं ज्यादा
अधिकारियों की मानें तो रेड लाइन (रिठाला-शहीद स्थल नया बस अड्डा गाजियाबाद) पर केबल चोरी की घटनाएं सबसे अधिक होती है। इस कॉरिडोर पर शास्त्री पार्क से सीलमपुर व वेलकम के बीच के हिस्से पर केबल चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा ब्लू लाइन पर यमुना बैंक के आसपास के हिस्से, मजेंटा लाइन पर जसोला विहार-ओखला पक्षी विहार और यलो लाइन पर जहांगीरपुरी के आसपास के कॉरिडोर पर भी पहले केबल चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। DMRC को उम्मीद है कि कॉपर के केबल की जगह एल्युमिनियम के केबल लगाए जाने से चोरी की घटनाएं रुकेंगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।