दिल्ली में 72 करोड़ का 1,700 Kg नशीला पदार्थ नष्ट किया गया, LG ने किया बड़ा ऐलान
उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि यह कार्रवाई “अपराध पर कानून और नशे पर उम्मीद की जीत” का प्रतीक है। अधिकारियों के मुताबिक, नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 72 करोड़ रुपये आंकी गई थी।
दिल्ली में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मगलवार को करीब 72 करोड़ रुपये कीमत के 1,700 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि यह कार्रवाई “अपराध पर कानून और नशे पर उम्मीद की जीत” का प्रतीक है। अधिकारियों के मुताबिक, नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 72 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इन ड्रग्स को अलग-अलग मामलों में दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा जब्त किया गया था।
उपराज्यपाल संधू ने किया बड़ा ऐलान
उपराज्यपाल संधू ने दिल्ली को वर्ष 2027 तक नशामुक्त बनाने की दिशा में बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने बताया कि राजधानी में पहली बार एक समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) पुलिस स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा, “यह केवल जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उस पूरे तंत्र को खत्म करने का प्रयास है जो युवाओं को बर्बाद करता है, परिवारों को कमजोर करता है और समाज के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है।”
उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ‘ड्रग-फ्री इंडिया’ केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन और सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस अब ड्रग तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने पर विशेष जोर दे रही है। इसके तहत वित्तीय जांच, संपत्तियों की जब्ती और अवैध कमाई पर कार्रवाई की जा रही है।
इसके साथ ही ‘नशा नॉट कूल’ जैसे जागरूकता अभियानों को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। दिल्ली पुलिस और प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा तथा राजधानी में ड्रग नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की कोशिश जारी रहेगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें