दिल्ली के DDA पार्क में मिली 17 साल के जैद की लाश, हत्या का मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने वारदातस्थल का मुआयना कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में बुधवार तड़के जेपीसी अस्पताल के पास स्थित डीडीए पार्क में एक किशोर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। पुलिस ने वारदातस्थल का मुआयना कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस वारदातस्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है।
DDA पार्क में मिली 17 वर्षीय जैद की लाश
पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा के मुताबिक, 25 मार्च तड़के न्यू उस्मानपुर पुलिस को पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि डीडीए पार्क में एक शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की पेट्रोलिंग टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जांच के दौरान मृतक की पहचान 17 वर्षीय ज़ैद के रूप में हुई है। ज़ैद अपने पिता यूसुफ व परिवार के साथ न्यू उस्मानपुर इलाके में ही ब्रह्मपुरी पुलिया के पास रहता था।
फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत, जांच जारी
स्थानीय पुलिस ने जांच के बाद क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी वारदातस्थल की जांच व साक्ष्य जुटाने के लिए मौके पर बुलाया। फॉरेंसिक टीम ने पार्क के उस हिस्से की बारीकी से जांच की जहां शव मिला था और वहां से कई अहम साक्ष्य एकत्र किए हैं। मौत के वास्तविक कारण, समय और हत्या के तरीके का सटीक पता लगाने के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है।
हत्या का मामला दर्ज, जांच में जुटी टीमें
पुलिस हत्या का मामला दर्ज करके अपराधियों को जल्द से जल्द ट्रेस करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। कई टीमें आरोपियों की तलाश में हैं। उनकी पहचान के लिए पार्क और उसके आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर खंगाली जा रही है। इसके अलावा पुलिस मृतक के मोबाइल रिकॉर्ड और परिजनों से पूछताछ कर किसी संभावित रंजिश या विवाद का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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