17 छात्रों के अभिभावकों को प्राइवेट स्कूल की बढ़ी फीस नहीं देनी होगी, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

17 छात्रों के अभिभावकों को प्राइवेट स्कूल की बढ़ी फीस नहीं देनी होगी, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक प्राइवेट स्कूल की ओर से बढ़ाई गई फीस के भुगतान पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यता वाली दो जजों की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल के 17 छात्रों के अभिभावकों को अब 60 फीसदी फीस जमा करानी होगी।

Mon, 20 Oct 2025 06:10 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हेमलता कौशिक
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक प्राइवेट स्कूल की ओर से बढ़ाई गई फीस के भुगतान पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यता वाली दो जजों की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल के 17 छात्रों के अभिभावकों को अब 60 फीसदी फीस जमा करानी होगी।

चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने इस मामले में अभिभावकों की ओर से दायर याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिए हैं। बेंच ने कहा कि अभिभावक वर्तमान फीस की 60 फीसदी रकम जमा करा दें। यह फीस भी अभिभावकों द्वारा दो किस्तों में जमा की जाएगी। 30 फीसदी की रकम 30 नवंबर तक जमा करानी होगी। बाकी बची दूसरी 30 फीसदी की रकम 20 दिसंबर तक जमा करनी होगी।

इसके साथ ही बेंच ने प्राइवेट स्कूल को निर्देश दिया है कि इस बीच छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उन्हें कक्षाओं में शामिल किया जाए। साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जाएं।

दरअसल इस मामले में छात्रों के परिजनों ने स्कूल द्वारा मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि उनके बच्चों को कक्षाओं में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। उन्हें स्कूल की कैंटीन में बैठाया जा रहा है।

सिंगल जज ने स्कूल के पक्ष में दिया था निर्णय

हाईकोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने 2 मई को एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए छात्रों के अभिभावकों को कहा था कि वह स्कूल की सारी फीस जमा कराएं। हालांकि अभिभावकों को यह राहत दी गई थी कि वह चार किस्तों में बढ़ी फीस जमा करा सकते हैं। सिंगल जज बेंच ने कहा था कि दो-दो महीने की चार समान किश्तों में बकाया फीस का भुगतान किया जाए। इस आदेश को अभिभावकों ने वकील खगेश बी झा एवं वकील शिखा शर्मा बग्गा के माध्यम से डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी थी। उनका कहना था कि स्कूल लगातार फीस बढ़ा रहा है। बढ़ी फीस न भरने वाले छात्रों को स्कूल से निकाला जा रहा है, जबकि निजी स्कूलों को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि वह वर्ष 2017-18 के सत्र के बाद फीस में बढ़ोतरी न करें, बावजूद इसके स्कूलों द्वारा प्रति वर्ष फीस बढ़ाई जा रही है।

निजी स्कूल को देना होगा हलफनामा

डिवीजन बेंच ने संबंधित स्कूल को कहा है कि वह एक सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दे। इस हलफनामे में यह सुनिश्चित करे कि छात्रों को किसी भी तरह प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। वह मानसिक प्रताड़ना हो या शारीरिक प्रताड़ना। इसके अतिरिक्त अभिभावकों को कहा गया है कि वह एक सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करें जिसमें तय करें कि वह दो किस्तों में 60 फीसदी फीस जमा कराने के लिए तैयार हैं।

2017-18 के बराबर है 60 फीसदी फीस

वकील खगेश बी झा के अनुसार, अब की 60 फीसदी फीस वर्ष 2017-2018 के सत्र में लागू फीस के बराबर है। स्कूल ने सात साल में 40 फीसदी फीस बढ़ा दी है। उनका कहना है कि स्कूल मनमाने तरीके से लगातार फीस बढ़ा रहे हैं। इसके मद्देनजर बेंच ने यह भी कहा कि यदि अन्य कोई बढ़ा शुल्क वसूला जा रहा है तो वह भी निर्धारित प्रक्रिया में शामिल होगा। डिवीजन बेंच ने सिंगल जज बेंच को भी कहा कि वह इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कर निर्णय सुनाए।

Delhi High Court
