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ड्राइवर को नींद आने से पलट गई स्लीपर बस, 17 यात्री घायल; नोएडा में भीषण सड़क हादसा

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा में रविवार सुबह महामाया फ्लाईओवर के पास स्लीपर बस पलट गई। इस घटना में 17 यात्री घायल हो गए, उनमें से 8 गंभीर रूप से घायल हैं। यह बस फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी और इसमें कुल 29 लोग सवार थे।

नोएडा एक्सप्रेसवे पर महामाया फ्लाईओवर के पास रविवार सुबह एक तेज रफ्तार स्लीपर बस पलटने से 17 यात्री घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों का जाम लग गया था। घटना फेज-वन थाना क्षेत्र में महामाया फ्लाईओवर के आगे गंदे नाले से पहले की है।

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही एक तेज रफ्तार स्लीपर बस के ड्राइवर को रविवार सुबह 5 बजे के करीब महामाया फ्लाईओवर के पास अचानक नींद की झपकी आ गई। ड्राइवर का कंट्रोल बस से हटते ही बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। घबराए यात्री किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने का प्रयास करने लगे, जबकि आसपास से गुजर रहे लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर दिया।

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प्रत्यक्षदर्शी बोले- ड्राइवर को झपकी आने से हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक, फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही स्लीपर बस में कुल 29 यात्री सवार थे। सुबह के समय बस तेज गति से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्राइवर को अचानक झपकी लग गई, जिसके कारण बस सीधे डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर आधी पलट गई। हादसे के बाद बस के भीतर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कई यात्री सीटों के बीच फंस गए, जबकि कुछ को मामूली चोटें आईं। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए बस के शीशे और दरवाजों के जरिये यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया।

Bus accident in noida near Mahamaya Flyover

हादसे में 8 यात्री गंभीर रूप से घायल

सूचना मिलने पर पुलिस रिस्पांस व्हीकल (पीआरवी) और फेज-वन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। इस दुर्घटना में 17 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद 8 यात्रियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं, 9 अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

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पुलिस ने बस हटवाकर सड़क खुलवाई

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि रेफर किए गए यात्रियों को सिर, हाथ-पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। उधर, हादसे की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दुर्घटनाग्रस्त बस सड़क के बीचोंबीच फंसी होने के कारण कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटी बस को हटवाकर सड़क किनारे खड़ा कराया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका।

सड़क पर लगे बोर्ड और गमले भी टूटे

हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस का एक्सेल समेत कई उपकरण टूटकर अलग होकर सड़क पर बिखर गए। बस की टक्कर से डिवाइडर पर रखे गमले और दिशा-सूचक बोर्ड भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक मामले में किसी भी यात्री या बस संचालक की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। लोगों का कहना है है कि लगातार कई घंटे वाहन चलाने से चालक की एकाग्रता प्रभावित होती है और कुछ सेकेंड की झपकी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में परिवहन कंपनियों को चालक के आराम और निर्धारित ड्यूटी अवधि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

रिपोर्ट - रवि प्रकाश सिंह रैकवार

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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