17 फैक्टरी सील, बिजली कनेक्शन भी काटे; प्रदूषण फैलाने पर कड़ी कार्रवाई
गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की कृष्णा विहार फेज तीन और हंस गार्डन में स्थानीय प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत निगम एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम ने शनिवार को प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरी पर कार्रवाई की।
टीम ने क्षेत्र में चल रही 17 फैक्टरी को सील कर बिजली कनेक्शन काट दिए।
क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। स्थापनी प्रशासन ने शनिवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत निगम और नगर पालिका की संयुक्त टीम के साथ लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की कृष्णा विहार फेज तीन में धातु गला कर सिल्ली बनाने वाली 12 फैक्ट्रियों को सील किया। कार्रवाई के दौरान प्रदूषण फैलाने वाले कारोबारियों में हड़कंप मचा रहा।
विद्युत निगम की टीम ने फैक्टरियों के कनेक्शन काट दिए। इसके बाद टीम ने हंस गार्डन कॉलोनी में जल प्रदूषण फैलाने वाली जींस रंगाई की फैक्टरियों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीम ने पांच फैक्टरी सील कर उनके विद्युत कनेक्शन काट दिए। अधिकारियों ने प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कहीं है।
नायाब तहसीलदार लीलू सिंह ने बताया कि पिछले कुछ समय से लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में मेटल ढलाई की अवैध फैक्ट्रियों के चलने से प्रदूषण की शिकायतें मिल रही थीं। इन फैक्टरियों से सीधे वायुमंडल में धुआं और केमिकल फैलाया जा रहा था। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अधिकारियों के निर्देश पर वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए टीम ने कार्रवाई कर धातुओं को गलाने वाली, रंगाई और रासायनिक फैक्टरियों को बंद कराया है।
अधिकारियों का कहना है कि प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है। उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पिछले कुछ समय से हवा दमघोंटू बनी हुई है।