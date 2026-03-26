दिल्ली में 16 साल के लड़के की चाकू गोदकर हत्या, पुलिस ने तीन नाबालिग आरोपियों को दबोचा
परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखे। उनका दावा है कि वारदात में कुछ बालिग आरोपी भी शामिल हैं। इन बालिग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार दोपहर मृतक के परिजनों ने थाने परिसर में शव रखकर प्रदर्शन किया।
दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र स्थित नेहरू विहार में 16 वर्षीय किशोर की चाकू गोदकर हत्या में पुलिस ने तीन नाबालिगों को पकड़ा है। इनकी उम्र 13 से 17 वर्ष के बीच बताई जा रही है। आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार (चाकू) भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि मृतक किशोर उनमें से एक को अक्सर धमकाता और परेशान करता था। इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
खून से लथपथ हालत में मिला था नाबालिग
पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा के अनुसार, 25 मार्च को दयालपुर थाने में चाकूबाजी की एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत नेहरू विहार के गली संख्या 13 स्थित वारदातस्थल पर पहुंची। वहां 16 वर्षीय किशोर खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। पुलिस ने उसे तुरंत नजदीकी जेपीसी अस्पताल पहुंचाया जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया।
वारदात के बाद पुलिस ने तीन नाबालिगों को दबोचा
शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि तीन लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने दयालपुर थाने में हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इधर, क्राइम सीन से सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने मौके से मिले सुरागों व स्थानीय लोगों के बयानों के आधार पर जांच के दौरान मृतक व आरोपियों की पहचान की और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों नाबालिग आरोपियों को दबोच लिया।
परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन
मामले में गुरुवार को परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखे। उनका दावा है कि वारदात में कुछ बालिग आरोपी भी शामिल हैं। इन बालिग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार दोपहर मृतक के परिजनों ने थाने परिसर में शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि इस हत्याकांड में शामिल बालिग आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस को केवल नाबालिगों को पकड़कर मामले में खानापूर्ति कर रही है। परिजनों ने मांग की है कि हत्याकांड में शामिल अन्य सभी आरोपियों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।