16 वर्षीय लड़के ने दिल्ली पुलिस पर चलाई गोली, देसी पिस्तौल और कारतूस सहित गिरफ्तार

घटना उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में बुधवार को हुई। यहां के नाके पर तैनात पुलिस दल पर बाइक सवार लड़के ने कथित रूप से गोली चला दी। पुलिस ने आरोपी लड़के को पिस्तौल सहित गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह टीएलएम अस्पताल के पास पुलिस की एक टीम ने बिना नंबर प्लेट वाली एक मोटरसाइकिल देखी। बाइक पर दो लोग सवार होकर पीली मिट्टी पार्क की तरफ से आ रहे थे।

अधिकारी के मुताबिक, जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया, तो दोनों ने तेजी से वापस मुड़ते हुए भागने कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया तो पीछे बैठे व्यक्ति ने हेड कांस्टेबल रोहित पर गोली चला दी। गनीमत रही कि हेड कांस्टेबल को गोली नहीं लगी।

उन्होंने बताया कि इसी बीच, मोटरसाइकिल पर सवार दोनों ही संदिग्धों का संतुलन बिगड़ गया और वे सड़क पर गिर गए। अधिकारी ने बताया कि उनमें से एक भागने में सफल रहा जबकि पुलिस पर कथित तौर पर गोली चलाने वाले किशोर को टीम ने पकड़ लिया।