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अनियमितता पर सीएम रेखा गुप्ता का सख्त ऐक्शन, दिल्ली में इस विभाग के 162 अधिकारियों का एकसाथ तबादला

Apr 24, 2026 04:05 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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बयान में ट्रांसफर की वजह बताते हुए कहा गया कि, 'ये अधिकारी लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात थे।' सेवा विभाग के आदेश के अनुसार, तबादला किए गए एड-हॉक DANICS कैडर के असिस्टेंट कमिश्नरों में सुनीता, मनोज कुमार और सुरेंद्र सिंह शामिल हैं।

अनियमितता पर सीएम रेखा गुप्ता का सख्त ऐक्शन, दिल्ली में इस विभाग के 162 अधिकारियों का एकसाथ तबादला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए व्यापार और कर विभाग (ट्रेड एंड टैक्सेस डिपार्टमेंट) में लंबे समय से जमे 162 अधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए शुक्रवार को दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया कि सीएम गुप्ता ने 8 अप्रैल को विभाग का औचक निरीक्षण किया था, इसी दौरान विभाग में गंभीर अनियमितताएं मिली थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जिन अधिकारियों का तबादला किया गया, उनमें तीन असिस्टेंट कमिश्नर भी शामिल हैं।

सरकार ने बताया किसर्विसेस विभाग द्वारा इस बारे में गुरुवार को अलग-अलग रैंक के अधिकारियों के लिए अलग-अलग तबादला आदेश जारी किया गया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि, 'मुख्यमंत्री की इस सख्त कार्रवाई के तहत कुल 162 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें तीन असिस्टेंट कमिश्नर, 58 सेक्शन ऑफिसर ग्रेड-I, 22 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेड-II, 74 सीनियर असिस्टेंट ग्रेड-III और 5 जूनियर असिस्टेंट ग्रेड-IV शामिल हैं।'

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आदेश में ट्रांसफर की बताई गई यह वजह

बयान में ट्रांसफर की वजह बताते हुए आगे कहा गया कि, 'ये अधिकारी लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात थे।' सेवा विभाग के आदेश के अनुसार, तबादला किए गए एड-हॉक DANICS कैडर के असिस्टेंट कमिश्नरों में सुनीता, मनोज कुमार और सुरेंद्र सिंह शामिल हैं।

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‘भ्रष्टाचार या अनियमितता के लिए कोई जगह नहीं’

बयान में यह भी बताया गया कि इस आदेश को जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसमें भ्रष्टाचार या अनियमितताओं के लिए कोई जगह नहीं है।

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किस पद पर कितने अधिकारियों का हुआ तबादला

असिस्टेंट कमिश्नर- 3 (सुनीता, मनोज कुमार और सुरेंद्र सिंह, एड हॉक DANICS कैडर)

अनुभाग अधिकारी (ग्रेड-I)- 58

सहायक अनुभाग अधिकारी (ग्रेड-II)- 22

वरिष्ठ सहायक (ग्रेड-III)- 74

कनिष्ठ सहायक (ग्रेड-IV)- 5

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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