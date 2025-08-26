फरीदाबाद में 4 लेन सड़क बनाने को कटेंगे 1603 पेड़, दिल्ली से नोएडा तक सफर होगा आसान

फरीदाबाद में आगरा नहर पुल से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तक बनने वाली कालिंदी कुंज की दाे लेन की सड़क को चार लेन का बनाया जाएगा। इसके लिए 1,603 पेड़ काटने पड़ेंगे। यूपी सिंचाई विभाग ने वन विभाग से एनओसी मांगी है।

फरीदाबाद सेक्टर-37 के सामने आगरा नहर पुल से लेकर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तक बनने वाली कालिंदी कुंज की दाे लेन की सड़क को चार लेन का बनाया जाएगा। इसके लिए 1,603 पेड़ काटने पड़ेंगे। यूपी सिंचाई विभाग ने वन विभाग से एनओसी मांगी है। वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद ही यूपी सिंचाई इस सड़क के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर सकेगा। 20 किलोमीटर लंबी इस सड़क की मंजूरी वर्ष 2023 में मिल गई थी।

फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलेपमेंट अथॉरिटी (एफएमडीए) ने फरीदाबाद की सीमा में इस सड़क को दो लेन से चार लेन करने का प्रस्ताव तैयार किया था। 20 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्रैफिक जाम की वजह से एफएमडीए की ओर से तैयार किए गए इस सड़क को चार लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

आगरा नहर किनारे की जमीन पर यूपी सिंचाई विभाग का अधिकार है। इस वजह से यूपी सिंचाई विभाग सड़क का निर्माण करवाएगा। हालांकि, सड़क निर्माण के लिए एफएमडीए यूपी सिंचाई विभाग को बजट देगा।

छह पुल भी होंगे चौड़े इस सड़क पर 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट खर्च होगा। सड़क को चार लेन करने के साथ-साथ छह पुलों को भी चौड़ा किया जाएगा। इस सड़क से हर रोज हजारों की संख्या में वाहन चालक दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद के बीच आवाजाही करते हैं।