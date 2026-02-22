रेवाड़ी पुलिस के शस्त्रागार से 16 राइफल-पिस्टल गायब मिले, हरियाणा SFAR की रिपोर्ट

हरियाणा की ताजा राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएफएआर) ने सरकारी विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन और सुरक्षा चूक की एक डरावनी तस्वीर पेश की है। रेवाड़ी जिला पुलिस के शस्त्रागार से करीब 16 राइफल और पिस्टल गायब या चोरी पाए गए हैं।

हरियाणा की ताजा राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएफएआर) ने सरकारी विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन और सुरक्षा चूक की एक डरावनी तस्वीर पेश की है। रेवाड़ी जिला पुलिस के शस्त्रागार से करीब 16 राइफल और पिस्टल गायब या चोरी पाए गए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद पुलिस द्वारा खरीदे गए सैकड़ों रिफ्लेक्टर्स बिना इस्तेमाल के स्टोर में पड़े-पड़े कबाड़ हो रहे हैं।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट के दौरान रेवाड़ी जिला पुलिस रिजर्व में हथियारों के स्टॉक और रिकॉर्ड के बीच भारी अंतर पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कई हथियार या तो चोरी हो गए हैं या बिना किसी ठोस आधिकारिक जानकारी के बदल दिए गए हैं। गायब हथियारों की सूची इस प्रकार है। इनमें एक पॉइंट 303 राइफल, चार 410 मस्कट, आठ नौ एमएम की पिस्टल, एक सेल्फ लोडिंग राइफल और दो पॉइंट 38 बोर रिवॉल्वर शामिल हैं। यह एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा भी है।

500 रिफ्लेक्टर हुए बेकार : फरीदाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। विभाग ने सड़क सुरक्षा के लिए 500 रिफ्लेक्टर्स खरीदे थे, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि इन्हें कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। उचित रखरखाव और उपयोग न होने के कारण ये उपकरण अब खराब होने की कगार पर हैं।

पौधरोपण के नाम पर 109 करोड़ का गोलमाल : रिपोर्ट में वन विभाग के कामकाज पर भी उंगली उठाई गई है। पौधरोपण और उससे जुड़े कार्यों के लिए विभिन्न एजेंसियों को 109.06 करोड़ का भुगतान कर दिया गया, लेकिन इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है कि यह पैसा किस वन क्षेत्र में खर्च हुआ। न तो उचित निगरानी की गई और न ही संबंधित दस्तावेजों का रखरखाव किया गया। वन विभाग ने लकड़ी, जलाऊ लकड़ी और बांस की बिक्री से अपेक्षित राजस्व वसूलने में भी नाकाम रहा।

निजी खातों में जमा किए सरकारी फंड लेखा परीक्षा रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हरियाणा के सरकारी विभागों में वित्तीय अनुशासन की धज्जियां भी उड़ाई गईं। ऑडिट रिपोर्ट के ताजा आंकड़ों के अनुसार, विकास एवं पंचायत विभाग और शहरी स्थानीय निकाय ने सरकारी खजाने में रखने के बजाय निजी बैंक खातों में करोड़ों रुपये जमा कर रखे हैं। यह न केवल वित्तीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे विकास कार्यों में भी भारी देरी हो रही है।

पंचायत विभाग: करोड़ों का बेहिसाब फंड रिपोर्ट में सबसे बड़ी अनियमितता विकास एवं पंचायत विभाग में पाई गई है। विभाग में वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए 11 अलग-अलग बैंक खातों में 1,695.03 करोड़ जमा कर रखे हैं। इसके अलावा, 32.82 करोड़ की अतिरिक्त राशि अन्य यूनिट्स के खातों में बिना किसी इस्तेमाल के पड़ी है। पैसा खातों में पड़े रहने के कारण योजनाएं समय पर पूरी नहीं हुईं और ग्रामीण जनता लाभ से वंचित रह गई।

नियमों का उल्लंघन शहरी स्थानीय निकाय विभाग और उसकी सहयोगी एजेंसियों ने भी इसी ढर्रे पर चलते हुए 594.46 करोड़ रुपये की राशि 14 बैंक खातों में रोक कर रखी है। ऑडिट ने इसे बजट के उपयोग को गलत तरीके से पेश करने और ट्रेजरी नियमों का सीधा उल्लंघन माना है।

850 करोड़ का कर्ज छिपाया एक और गंभीर मामला हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा है। कॉर्पोरेशन ने 850 करोड़ का कर्ज लिया, जिसे सरकारी रिकॉर्ड में कर्ज दिखाने के बजाय अनुदान के रूप में दर्ज कर गड़बड़ी की गई। इससे राज्य सरकार की देनदारी आंकड़ों में कम दिखाई दी।