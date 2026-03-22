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काम की बात: नॉर्थ दिल्ली को UER-2 से जोड़ने को बनेगा 16 KM लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, ये होगा रूट; हरियाणा से NOC का इंतजार

Mar 22, 2026 06:16 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, अमित झा
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उत्तरी दिल्ली को UER-2 से जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से मुनक नहर पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना में जल्द ही तेजी आने वाली है। सूत्रों ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मुनक नहर पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए एनओसी जल्द जारी करने की बात कही है।

नॉर्थ दिल्ली को UER-2 से जोड़ने को बनेगा 16 KM लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, ये होगा रूट; हरियाणा से NOC का इंतजार

उत्तरी दिल्ली को अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-2) से जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से मुनक नहर पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना में जल्द ही तेजी आने वाली है। सूत्रों ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मुनक नहर पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए एनओसी जल्द जारी करने की बात कही है।

दिल्ली सरकार द्वारा गृह मंत्रालय में विभिन्न राज्यों के अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में इसे लेकर चर्चा की गई है। वहीं, पीडब्ल्यूडी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) से भी इस परियोजना को जल्द शुरू करने का अनुरोध किया है ताकि दिल्लीवासियों को जाम से राहत मिल सके।

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इंद्रलोक से बवाना तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना

दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन से बवाना स्थित यूईआर-2 तक लगभग 16 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की डीपीआर तैयार करवाई है। यह कार्य एनएचएआई द्वारा किया जाएगा। मुनक नहर पर बनने वाले इस एलिवेटेड कॉरिडोर की जमीन का अधिकांश हिस्सा दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन मुनक नहर (जिस पर कॉरिडोर बनेगा) हरियाणा सरकार के पास है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर का काम कुछ जगहों पर मुनक नहर के ऊपर होगा, इसलिए पीडब्ल्यूडी को काम शुरू करने से पहले हरियाणा सरकार से एनओसी चाहिए ताकि बाद में कॉरिडोर का निर्माण कार्य न अटके।

Elevated road Plan
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हरियाणा सरकार जल्द एनओसी देगी

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार की तरफ से एनओसी के लिए हरियाणा सरकार को निवेदन भेजा गया है। हरियाणा के सिंचाई विभाग के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया गया है। अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि एनओसी उन्हें जल्द मिल जाएगी। दिल्ली सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के समक्ष यह भी बताया गया कि इस कॉरिडोर को बनाने के लिए अनौपचारिक रूप से उन्होंने एनएचएआई से बातचीत की है। सरकार चाहती है कि यह कॉरिडोर एनएचएआई द्वारा बनाए जाने वाली परियोजनाओं के मानक अनुसार हो।

कॉरिडोर पर सिग्नल मुक्त होगा सफर

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किया जाने वाला यह कॉरिडोर सिग्नल मुक्त होगा। इसमें कुछ जगहों पर चढ़ने एवं उतरने के लिए रास्ते दिए जाएंगे। बवाना स्थित यूईआर-2 से जुड़ने पर यात्री आसानी से दिल्ली और हरियाणा के बीच बिना जाम आवाजाही कर सकेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस एलिवेटेड कॉरिडोर की लागत लगभग 4700 करोड़ रुपये आ सकती है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने से इंद्रलोक, केशवपुरम, त्रिनगर, शालीमार बाग, रोहिणी, सराय रोहिल्ला, कंझावला, बवाना और आसपास के इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को जाम से राहत मिलेगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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