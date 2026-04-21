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काम की बात: दिल्ली में मुनक नहर के किनारे बनेगा 16KM लंबा एलिवेटेड रोड, ये होगा रूट; इन इलाकों तक फायदा

Apr 21, 2026 06:46 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एनएचएआई दिल्ली में मुनक नहर के किनारे 16 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाएगा। यह रोड इंद्रलोक मेट्रो से शुरू होकर कई इलाकों से गुजरेगा।इसके निर्माण में 4600 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

दिल्ली में मुनक नहर के किनारे बनेगा 16KM लंबा एलिवेटेड रोड, ये होगा रूट; इन इलाकों तक फायदा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राजधानी दिल्ली में मुनक नहर किनारे 16 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से इसके लिए सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। दूसरे विभाग की सड़क को लेने से पहले औपचारिक प्रक्रिया होती है, जिसका काम चल रहा है।

इन क्षेत्रों को फायदा होगा

यह एलिवेटेड रोड दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह इंद्रलोक मेट्रो से शुरू होकर शालीमार बाग, डीटीयू, बादली, बवाना औद्योगिक क्षेत्र जैसे इलाकों से नहर किनारे होते हुए अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) को आउटर रिंग रोड नेटवर्क से जोड़ेगा, जिससे शहर के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों तक पहुंच आसान हो जाएगा।

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4600 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान

16 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के निर्माण में 4600 करोड़ रुपये की लागत आने का आकलन किया गया है। पीडब्ल्यूडी के अधीन इसका क्रियान्वयन होना था। योजना थी कि एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने से सिग्नल मुक्त यात्रा हो सकेगी। साथ ही लोगों इंद्रलोक के रास्ते बवाना आने का यात्रा समय फीसदी तक कम होगा। इसके अतिरिक्त यूईआर-2 से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। यह भी उम्मीद जताई गई कि मुकरबा चौक सहित कई व्यस्त यातायात जंक्शन पर दबाव कम होगा।

एलिवेटेड रोड के लिए दिल्ली सरकार एनएचएआई को देगी फंड

इस परियोजना के लिए विशेषज्ञता की जरूरत देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को एनएचएआई से इस परियोजना पर काम कराने का प्रस्ताव भेजा गया था। राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है, ऐसे में दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रालय ने इस एलिवेटेड रोड के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। यह भी तय हो चुका है कि एनएचएआई को फंड दिल्ली सरकार मुहैया कराएगी, लेकिन, तकनीकी आकलन की प्रक्रिया होनी बाकी है।

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जल्द ही औपचारिक मंजूरी मिलेगी

उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से औपचारिक मंजूरी भी मिल जाएगी। हरियाणा के सिंचाई विभाग के अधीन नहर के हिस्से पर यह बनना है, ऐसे में उनकी एनओसी की प्रतीक्षा हो रही है।

हर्ष मल्होत्रा, राज्यमंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ''मुनक नहर एलिवेटेड रोड का निर्माण एनएचएआई के अधीन सौंपने का दिल्ली सरकार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर विचार चल रहा है। परियोजना को हाथ में लेने से पहले कई आकलन किए जाते हैं, उनका काम हो रहा है।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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