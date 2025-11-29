Hindustan Hindi News
फरीदाबाद में नगर निगम का ऐक्शन तेज, प्रॉपर्टी टैक्स न देने वाले बकायेदारों की 156 संपत्ति सील

संक्षेप:

फरीदाबाद नगर निगम ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी को लेकर अभियान तेज कर दिया है। निगम ने तीन दिन में टैक्स बकायेदारों की 156 प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई की है।

Sat, 29 Nov 2025 07:51 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के मार्गदर्शन में यह अभियान लगातार चल रहा है। निगम प्रशासन पिछले लंबे समय से बकायेदारों को नोटिस, मैसेज और फोन कॉल के माध्यम से टैक्स जमा कराने की अपील कर रहा है, लेकिन अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में निगम की टीमों ने पिछले तीन दिनों में शहर के विभिन्न जोनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 156 प्रॉपर्टी को सील कर दिया। इन प्रॉपर्टियों पर करीब 4 करोड़ 12 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स लंबे समय से बकाया चला आ रहा था।

नगर निगम के सभी जोन के क्षेत्रीय व कर अधिकारी अपनी-अपनी टीमों के साथ मौके पर जाकर बकायेदारों को अंतिम मौका दे रहे हैं और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं।

बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी : अतिरिक्त आयुक्त ने कहा कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा बल्कि आने वाले दिनों में और भी तेज रफ्तार से जारी रहेगा। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी या कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

अतिरिक्त आयुक्त ने कहा कि नगर निगम को प्राप्त टैक्स सीधे तौर पर शहर के विकास कार्यों-सड़क निर्माण, सीवर-ड्रेन सुधार, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं-पर खर्च किया जाता है। इसलिए समय पर टैक्स जमा कराना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। नगर निगम की यह विशेष रिकवरी ड्राइव आगे भी जारी रहेगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
