फरीदाबाद में नगर निगम का ऐक्शन तेज, प्रॉपर्टी टैक्स न देने वाले बकायेदारों की 156 संपत्ति सील
फरीदाबाद नगर निगम ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी को लेकर अभियान तेज कर दिया है। निगम ने तीन दिन में टैक्स बकायेदारों की 156 प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई की है।
अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के मार्गदर्शन में यह अभियान लगातार चल रहा है। निगम प्रशासन पिछले लंबे समय से बकायेदारों को नोटिस, मैसेज और फोन कॉल के माध्यम से टैक्स जमा कराने की अपील कर रहा है, लेकिन अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में निगम की टीमों ने पिछले तीन दिनों में शहर के विभिन्न जोनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 156 प्रॉपर्टी को सील कर दिया। इन प्रॉपर्टियों पर करीब 4 करोड़ 12 लाख रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स लंबे समय से बकाया चला आ रहा था।
नगर निगम के सभी जोन के क्षेत्रीय व कर अधिकारी अपनी-अपनी टीमों के साथ मौके पर जाकर बकायेदारों को अंतिम मौका दे रहे हैं और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं।
बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी : अतिरिक्त आयुक्त ने कहा कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा बल्कि आने वाले दिनों में और भी तेज रफ्तार से जारी रहेगा। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी या कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
अतिरिक्त आयुक्त ने कहा कि नगर निगम को प्राप्त टैक्स सीधे तौर पर शहर के विकास कार्यों-सड़क निर्माण, सीवर-ड्रेन सुधार, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं-पर खर्च किया जाता है। इसलिए समय पर टैक्स जमा कराना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। नगर निगम की यह विशेष रिकवरी ड्राइव आगे भी जारी रहेगी।