Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News150th Year Celebration of Vande Mataram TRAFFIC ADVISORY issued by Delhi Traffic Police
दिल्ली के लोग शुक्रवार दोपहर दो बजे तक इन रास्तों पर जाने से बचें, पुलिस ने जारी की एडवायजरी; बताई वजह

दिल्ली के लोग शुक्रवार दोपहर दो बजे तक इन रास्तों पर जाने से बचें, पुलिस ने जारी की एडवायजरी; बताई वजह

संक्षेप: लोगों को भीड़भाड़ और जाम की परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक के लिए ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है। जिसमें लोगों को कुछ मार्गों से बचकर जाने और यातायात निर्देशिका का पालन करने के लिए कहा गया है।

Fri, 7 Nov 2025 01:46 AMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज शुक्रवार (07.11.2025) को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 11,000 लोग, 1,000 कारें और 300 बसों के आने की संभावना है। ऐसे में कार्यक्रम के दौरान शहर के लोगों को भीड़भाड़ और जाम की परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक के लिए एक ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है। जिसमें लोगों को कुछ मार्गों से बचकर जाने और यातायात निर्देशिका का पालन करने के लिए कहा गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन रास्तों पर लागू रहेगा यातायात प्रतिबंध/डायवर्जन (आवश्यकता के आधार पर)

- BSZ मार्ग, JLN मार्ग, MGM, IP मार्ग, विकास मार्ग पर डायवर्जन/प्रतिबंध लागू रहेंगे

- सचिवालय रोड और वेलेड्रोम रोड पर यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

निम्नलिखित स्थानों से भी यातायात प्रतिबंधित रहेगा (जरूरत के अनुसार)

- शांति वन क्रॉसिंग → राजघाट → भैरों मार्ग (MGM दोनों कैरिजवे)

- गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे → IP फ्लाईओवर → सलीमगढ़ बाईपास (दोनों कैरिजवे)

- W Point → दिल्ली गेट (दोनों कैरिजवे)

- बहादुर शाह ज़फर मार्ग और दिल्ली गेट → राजघाट JLN मार्ग (दोनों कैरिजवे)

-राजघाट → किशन घाट / पावर हाउस रोड

-ITO → यमुना ब्रिज (IP मार्ग & विकास मार्ग) (दोनों कैरिजवे)

यात्रियों से अनुरोध निम्न सड़कों से सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक जाने से बचें

- BSZ मार्ग

- IP मार्ग

- विकास मार्ग

- JLN मार्ग

- MGM मार्ग / रिंग रोड

- सलीमगढ़ बाईपास

स्टेडियम में प्रवेश

- गेट नंबर 1, 2, 3, 7 और 8: पूर्वी तरफ, वेलेड्रोम रोड से प्रवेश

- गेट नंबर 19, 21, 22 और 23: पश्चिमी तरफ, MGM रोड/रिंग रोड से प्रवेश

इन स्थानों पर रहेगा पार्किंग प्रतिबंध

- वेलेड्रोम रोड

- JLN मार्ग (दिल्ली गेट -> राजघाट)

- सचिवालय रोड

- MGM/रिंग रोड (शांति वन -> भैरों मार्ग क्रॉसिंग)

- IP मार्ग

- सलीमगढ़ बाईपास

- BSZ मार्ग

- पावर हाउस रोड (दोनों कैरिजवे)

- विकास मार्ग (ITO-> यमुना ब्रिज)

इन सड़कों पर पार्क किए गए वाहन टो किए जाएंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए यातयात पुलिस के निर्देशों का पालन करें।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।