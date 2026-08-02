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हरियाणा में स्कूलों की होगी कायापलट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए जाएंगे 150 नए स्कूल भवन

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़/फरीदाबाद
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हरियाणा सरकार प्रदेश के 150 स्कूलों की कायापलट करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए इन नए स्कूल भवनों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने अफसरों को योजना पर काम शुरू करने और उसे तय समय में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। 

School Students
सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते विद्यार्थी। प्रतीकात्मक तस्वीर

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा और सुविधाओं का स्तर बेहतर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 150 नए राजकीय विद्यालयों के भवन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 719 उत्कृष्ट विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने शनिवार स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्कृष्ट विद्यालयों में जरूरी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएं। इन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं, अलग शौचालय, मजबूत चारदीवारी, खेल मैदान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। बैठक में संस्कृति मॉडल स्कूल, मुख्यमंत्री अर्ली इंग्लिश एंड एक्सीलेंस स्कूल तथा पीएम श्री विद्यालयों के विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी योजनाएं तय समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों को आधुनिक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत स्मार्ट कक्षाएं, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, डिजिटल लैब, पुस्तकालय और आधुनिक फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थियों को नई तकनीक के अनुरूप सीखने का अवसर देने के लिए टैबलेट और डिजिटल संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूलों के छात्र भी निजी संस्थानों जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता मजबूत होगी।

एआई आधारित शिक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने बैठक में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एआई आधारित शिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी बदलते समय के अनुरूप तैयार हो सकें। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना से बच्चों को नए विषयों और तकनीकी ज्ञान तक आसान पहुंच मिलेगी।

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जिले में 20 से अधिक स्कूल संवरेंगे

जिले के करीब 348 सरकारी स्कूलों में से 20 से अधिक स्कूलों की हालत सुधारने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इन स्कूलों के जीर्णोद्धार और आवश्यक मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए। इन स्कूलों में भवनों की मरम्मत के साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं भी बेहतर की जाएंगी। दूसरी ओर, नूंह जिले के खस्ता हाल सरकारी स्कूलों का अलग से सर्वे कराया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वहां चरणबद्ध तरीके से मरम्मत और जीर्णोद्धार का काम शुरू किया जाएगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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