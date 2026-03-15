मौत की मांग से 'जिंदगी' की ओर: बिस्तर पर कटे 15 साल, CM योगी की मदद से फिर पैरों पर खड़े होंगे पिंटू त्यागी

गाजियाबाद के हरीश राणा की तरह ही 15 साल से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मोदीनगर के कस्बा निवाड़ी के रहने वाले पिंटू त्यागी को एम्स से जल्द ऑपरेशन के लिए डेट मिलने का इंतजार है। मुख्यमंत्री राहत कोष से एम्स अस्पताल में 50 हजार रुपये जमा किए जा चुके हैं।

गाजियाबाद के हरीश राणा की तरह ही 15 साल से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मोदीनगर के कस्बा निवाड़ी के रहने वाले पिंटू त्यागी को एम्स से जल्द ऑपरेशन के लिए डेट मिलने का इंतजार है। मुख्यमंत्री राहत कोष से एम्स अस्पताल में 50 हजार रुपये जमा किए जा चुके हैं। उम्मीद है कि ऑपरेशन के बाद वह खुद अपने पैर पर खड़े हो सकेंगे।

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कस्बा निवाड़ी में वार्ड नंबर छह स्थित मोबाइल टावर परिसर में बने कमरे में पिंटू त्यागी पिछले 15 साल से चारपाई पर लेटे हुए हैं। उन्हें रोजाना कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। दो साल पहले पिंटू का इलाज कराने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता संजय त्यागी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने एम्स दिल्ली को इलाज करने का आदेश जारी किया, लेकिन एम्स प्रशासन ने ऑपरेशन में आने वाले खर्च का 1.28 लाख रुपये जमा करने का फरमान सुना दिया।

पिंटू त्यागी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह 1.28 लाख रुपये जमा कर सकें। पिछले दिनों एम्स प्रशासन से किए गए पत्राचार के बाद ऑपरेशन का खर्चा घटाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अभी तक वह पैसे जमा नहीं कर सके, इसके कारण उनका ऑपरेशन अटका हुआ है।

सांसद के प्रयास से मिली आर्थिक मदद भाई धर्मेंद्र ने बताया कि बागपत मोदीनगर लोकसभा सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान से जाकर मिले और अपनी स्थिति के बारे में अवगत कराया। सांसद ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आर्थिक मदद दिलाने के लिए पत्र लिखा। मुख्यमंत्री राहत कोष से पिंटू त्यागी के इलाज के लिए 50 हजार रुपये जारी कर सीधे एम्स अस्पताल प्रशासन को भेज दिए गए। चंदा करके 15 हजार रुपये और भी जमा कर दिए गए। धर्मेंद्र ने बताया कि पिंटू के पांच टेस्ट हो चुके हैं और अब सिर्फ ऑपरेशन की डेट मिलने का इंतजार है।

सरकारी मदद के नाम पर मिली व्हीलचेयर पिंटू को अब तक सरकारी मदद के नाम पर सिर्फ एक व्हील चेयर मिली है। एम्स जाने को एंबुलेंस के लिए निवाड़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी से गुहार लगाई थी, लेकिन कुछ मदद नहीं मिली। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह एंबुलेंस बुक करके पिंटू को एम्स ले जाया गया। पिंटू त्यागी का कहना है कि अब उम्मीद लग रही है कि ऑपरेशन के बाद शायद मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं।