स्कूल के लड़कों ने पीट-पीटकर 10वीं के छात्र को मार डाला, दिल्ली में खौफनाक वारदात

दिल्ली में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। स्कूल में हुए झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने मिलकर 10वीं के एक छात्र को पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने इस संबंध में 7 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 11:42 PM
बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक स्कूल के बाहर 15 साल के एक लड़के की कथित तौर पर पिटाई करने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में सात किशोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारण की पुष्टि होगी।

पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम करीब 5 बजे हुई। कुछ दिन पहले पीड़ित का इस मामले में गिरफ्तार एक किशोर से झगड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में एक झगड़ा हुआ था। शुक्रवार को पीड़ित ने एक लड़के को मारा था और उसी दिन बाद में लड़कों के एक ग्रुप ने उस पर हमला कर दिया। इस घटना में किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया और न ही छात्र को कोई गंभीर बाहरी चोट आई है।

दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले मृतक छात्र के परिवार वालों ने स्कूल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। एक रिश्तेदार ने कहा कि जब दोपहर में ही झगड़ा हो चुका था तो उन्होंने माता-पिता या पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? गार्ड मौजूद था, फिर भी कुछ नहीं किया गया। अब बच्चे की मौत हो गई है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

हमले के बाद किशोर को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि स्कूल के समय के बाद कुछ बाहरी लोग भी हमले में शामिल हुए थे। पुलिस टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं और गवाहों से पूछताछ कर रही हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।