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काम की बात: दिल्ली की 15% महिलाओं को नहीं मिल सकेगा 2500 वाला फायदा, एक शर्त बनी बाधा

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली योजना को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के लिए 1 अगस्त से एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन शुरू होगा। सरकार का लक्ष्य है कि रक्षाबंधन के मौके पर पहली किस्त जारी कर दी जाए।

दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी देने पर सीएम रेखा गुप्ता का मुंह मीठा कराते मंत्री प्रवेश वर्मा।
दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी देने पर सीएम रेखा गुप्ता का मुंह मीठा कराते मंत्री प्रवेश वर्मा।

दिल्ली सरकार की 2500 रुपए की मासिक सहायता राशि उन महिलाओं को नहीं मिलेगी जिनके तीन से ज्यादा जीवित बच्चे हैं। ताजा आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, इस शर्त की वजह से दिल्ली के सबसे कम आय वाले परिवारों की लगभग 15 प्रतिशत महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर हो सकती हैं। इस स्कीम के लिए 1 अगस्त से एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन शुरू होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि आवेदनों की जांच के बाद रक्षाबंधन के मौके पर पहली किस्त जारी की जाए।

मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के लिए गाइडलाइंस को मंजूरी दी। इस योजना में उन परिवारों की महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा जो साल में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करती हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता योजना बीजेपी के चुनावी वादों में से एक अहम वादा था। गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 से 60 साल की उम्र की वे महिलाएं इस पेमेंट के लिए पात्र होंगी जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना को शुरू होने की तारीख से शुरुआती तौर पर तीन साल के लिए मंजूरी दी गई है। इसके बाद जरूरी बदलावों के साथ इसे जारी रखा जा सकता है।

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इन्हें भी नहीं मिलेगा लाभ

मंगलवार को मंजूर हुए कैबिनेट नोट के अनुसार, जो पुरुष पहले से ही किसी दूसरी सरकारी योजना के तहत आर्थिक मदद या पेंशन पा रहे हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी रिटर्न भरते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, या ऐसे परिवारों से हैं जिनके सदस्य केंद्र या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या किसी अन्य सरकारी संगठन में काम करते हैं, उन परिवारों की महिलाएं इसके लिए पात्र नहीं होंगी। इसके अलावा, जिन परिवारों के पास चार-पहिया वाहन है, जिनका सालाना घरेलू बिजली का इस्तेमाल 2400 यूनिट से ज्यादा है और जिन महिलाओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन्हें भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

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अहम वादा पूरा कियाः सीएम

कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसले की घोषणा करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान महिलाओं से किया गया एक अहम वादा पूरा किया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। यह योजना लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय शुरू करेगी।

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लाभार्थियों के पास दो विकल्प

सरकार ने मासिक सहायता पाने का तरीका भी तय कर लिया है। लाभार्थियों के पास दो विकल्प होंगे। पहले विकल्प के तहत हर महीने 1500 रुपए रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि बाकी 1000 रुपया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएंगे। डिजिटल वॉलेट से खर्च केवल सरकार द्वारा मंजूर सामान और सेवाओं पर ही किया जा सकेगा, जो एक तय 'नेगेटिव लिस्ट' के तहत आते हैं। वॉलेट की नेगेटिव लिस्ट में आमतौर पर वे नंबर शामिल होते हैं जो धोखाधड़ी या स्कैम से जुड़े होते हैं। दूसरे विकल्प के तहत, लाभार्थी पूरे 2500 आरडी या एफडी के जरिए पा सकते हैं। सरकार इसे लंबी अवधि की बचत को बढ़ावा देने का एक तरीका बताती है। दोनों ही विकल्पों में लाभार्थी नकद पैसे नहीं निकाल पाएंगे।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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