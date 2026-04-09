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दिल्ली मेट्रो में जुड़ेंगी 15 नई ट्रेनें, किस लाइन पर दौड़ेंगी? फेज-4 के लिए खरीदे जा चुके 470 कोच

Apr 09, 2026 05:19 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रणविजय सिंह, नई दिल्ली
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Delhi Metro Phase 4: दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) फेज चार के लिए 90 नए मेट्रो कोच खरीदेगा। जिससे छह कोच की 15 नई मेट्रो ट्रेनें तैयार हो सकेंगी। डीएमआरसी ने इन नई ट्रेनों के खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

दिल्ली मेट्रो में जुड़ेंगी 15 नई ट्रेनें, किस लाइन पर दौड़ेंगी? फेज-4 के लिए खरीदे जा चुके 470 कोच

Delhi Metro Phase 4: दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) फेज चार इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के लिए 90 नए मेट्रो कोच खरीदेगा। जिससे छह कोच की 15 नई मेट्रो ट्रेनें तैयार हो सकेंगी। डीएमआरसी ने इन नई ट्रेनों के खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर मजेंटा लाइन का एक्सटेंशन है। इसके बनकर तैयार होने पर इन नई स्वचालित मेट्रो ट्रेनें का परिचालन होगा। खास बात यह है कि डीएमआरसी फेज चार की परियोजनाओं के लिए अब तक कुल 470 नए मेट्रो कोच खरीदने की पहल हो चुकी है। इससे मेट्रो नेटवर्क में ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी।

किस लाइन पर दौड़ेंगी ट्रेनें

सबसे पहले फेज चार के तीन प्रमुखता वाले कॉरिडोर के लिए डीएमआरसी 52 मेट्रो ट्रेनें (312 कोच) खरीदने की पहल हुई थी। ये ट्रेनें गोल्डन लाइन (तुगलकाबाद-एरोसिटी), पिंक लाइन एक्सटेंशन मौजपुरी-मजलिस पार्क और मजेंटा लाइन एक्सटेंशन जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर के लिए खरीदी जा रही हैं।

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इसमें से 24 ट्रेनें जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर पर चलेंगी। यह कॉरिडोर भी मजेंटा लाइन का ही एक्सटेंशन है। 18 ट्रेनें दिल्ली पहुंच भी चुकी हैं। हाल ही में डीएमआरसी ने फेज चार के रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर के लिए मेट्रो ट्रेनों के 68 नए कोच खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी।

पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से आएंगे नए कोच

इसी क्रम में अब इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के लिए अब स्टैंडर्ड गेज के 90 कोच खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और यह वर्ष 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसलिए इस कॉरिडोर के लिए खरीदी जा रही मेट्रो ट्रेनें अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से मेट्रो नेटवर्क में शामिल होंगी।

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फेज पांच ए में स्वीकृत आरके आश्रम-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर भी मजेंटा लाइन का एक्सटेंशन है। इस वजह से फेज चार व फेज पांच एक की परियोजनाएं पूरी होने पर मजेंटा लाइन की लंबाई 89 किलोमीटर हो जाएगी। ऐसे में आगे चलकर मजेंटा लाइन पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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