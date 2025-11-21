Hindustan Hindi News
15 new power substations to be built in Noida for uninterrupted electricity supply
नोएडावासियों के लिए गुड न्यूज, बिजली कटौती से मुक्ति दिलाने को बनेंगे 15 नए पावर सब-स्टेशन

संक्षेप:

नोएडा जिले में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्काडा योजना के तहत नए बिजली उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इसमें जीआईएस तकनीक से 33/11 केवी के नौ उपकेंद्र और एआईएस तकनीक के छह उपकेंद्र बनाए जाएंगे।

Fri, 21 Nov 2025 05:50 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
जिले में स्काडा के तहत बिजली ढांचे को सुधारने के लिए 1313 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए शहरी और देहात क्षेत्रों में 15 उपकेंद्र बनाया जाएंगे। इसके लिए सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। अगले दो वर्षों में ये उपकेंद्र बनाने की योजना है। जीआईएस तकनीक के बिजली उपकेंद्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सामान्य एआईएस (एयर इंसुलेटेड सिस्टम) तकनीक से बनने वाले बिजली घर की अपेक्षा 60-70 फीसदी कम जमीन की आवश्यकता पड़ती है। जीआईएस तकनीक के बिजली उपकेंद्र पूरी तरह से कंप्यूटराइज होते हैं, इसलिए मरम्मत का समय या चेतावनी पहले ही मिल जाती है। हालांकि, यह तकनीक एआईएस के मुकाबले करीब डेढ़ गुना महंगी है।

विद्युत निगम के अधिकारियों ने अनुसार जीआईएस तकनीक के शहर में नौ बिजली उपकेंद्र बनाए जाएंगे। वहीं, स्काडा योजना के तहत ही एआईएस तकनीक के छह बिजली उपकेंद्र बनाए जाने हैं। इन बिजली उपकेंद्रों को बनाने का टेंडर मेरठ मुख्यालय की तरफ से किया जा रहा है। अगले कुछ महीनों में बिजली उपकेंद्र के टेंडर जारी होने के साथ सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद बिजली उपकेंद्र बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बिजली की सबसे ज्यादा मांग सेक्टर-62, 63 और 64 में होती हैं। यहां ज्यादातर बहुमंजिला दफ्तर हैं। यहां कंपनियों के बाहर छोटे ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत पड़ रही है। मांग को पूरा करने के लिए 33/11 केवीए का एक से दो बिजली उपकेंद्र प्रस्तावित हैं।

इन स्थानों पर बनेंगे: सेक्टर-63 के अलावा एनएसईजेड, सेक्टर-108, सेक्टर-83, 84, 126, 16, 8 और सेक्टर-59 में 33/11 केवी का उपकेंद्र समेत जिले के अन्य क्षेत्रों में भी बिजली उपकेंद्र बनाए जाने हैं।

लगातार कटौती से राहत मिलेगी

नोएडा, ग्रेनो को काफी समय पहले नो-कट जोन घोषित किया जा चुका। बावजूद गर्मी के दिनों में यहां चार से छह घंटे तक की बिजली कटौती सामान्य हो जाती है, जबकि जिले के लिए पर्याप्त बिजली मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली वितरण के लिए 33/11 केवी के बिजली उपकेंद्र की कमी है। शहर में अभी 33/11 केवीए के 2600 एमवीए क्षमता के करीब 90 उपकेंद्र है। जिले में अभी 400 केवीए के तीन ही बिजली उपकेंद्र है।

विवेक कुमार पटेल, अधीक्षण अभियंता, विद्युत निगम, ''जिले में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए ढांचागत विकास पर तेजी से काम चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजना के तहत जीआईएस तकनीक के बिजली उपकेंद्र बनाए जाने हैं।''

