गुरुग्राम को जाम से राहत दिलाने और सिग्नल फ्री सफर के लिए एक और नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इससके जरिये गोल्फ कोर्स और गुरुग्राम-सोहना हाईवे की तरफ आवाजाही आसान होगी।

गुरुग्राम में आरडी सिटी चौक पर प्रस्तावित फ्लाईओवर ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएगा। इसके बनने से गोल्फ कोर्स रोड और गुरुग्राम-सोहना हाईवे की तरफ आवागमन आसान हो जाएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने इस योजना को तैयार कर लिया है। इसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष रखने की तैयारी की जा रही है।

जीएमडीए ने आरडी चौक पर मिलेनियम सिटी सेंटर से आरडी सिटी कॉलोनी की तरफ अंडरपास निर्माण की योजना बनाई थी। जीएमडीए के तत्कालीन सीईओ पीसी मीणा के निर्देश पर अंडरपास के साथ फ्लाईओवर की योजना तैयार की गई। अंडरपास और फ्लाईओवर को तीन-तीन लेन का तैयार किया जाएगा। कंसल्टेंट कंपनी की तरफ से फ्लाईओवर के तैयार डिजाइन के मुताबिक, यह फ्लाईओवर गोल्फ कोर्स रोड की तरफ से पारस अस्पताल के पास से शुरू होगा, जो इस चौक के ऊपर से होता हुआ कन्हेई ट्रैफिक सिग्नल को पार करता हुआ सेक्टर-51 और सेक्टर-52 को विभाजित कर रही मुख्य सड़क पर जाकर मिलेगा। इस फ्लाईओवर की लंबाई करीब डेढ़ किमी होगी, जोकि सिंगल पिलर पर तैयार किया जाएगा।

जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अमित गोदारा के मुताबिक आरडी सिटी चौक पर गोल्फ कोर्स रोड पर पारस ट्रैफिक सिग्नल और गुरुग्राम-सोहना रोड की तरफ कन्हेई चौक पर ट्रैफिक सिग्नल है। यह फ्लाईओवर इन दोनों ट्रैफिक सिग्नल को पार करेगा, जिससे फ्लाईओवर से उतरने के बाद वाहन चालकों को ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं फंसना पड़ेगा।

ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने की योजना जीएमडीए की आरडी सिटी चौक से निकल रही दोनों मुख्य सड़कों को भविष्य में गोल्फ कोर्स रोड की तर्ज पर ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने की योजना है। इफको चौक से लेकर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड तक जा रही मुख्य सड़क पर मिलेनियम सिटी सेंटर चौक पर अंडरपास निर्माण की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। अगले साल में इस अंडरपास का निर्माण शुरू हो जाएगा। आरडी सिटी चौक पर अंडरपास की योजना बना दी गई है। इस रोड पर पड़ रहे अन्य चौराहों को भी भविष्य में ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने की योजना है। इस तरह गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आरडी सिटी चौक होते हुए गुरुग्राम-सोहना हाईवे तक सड़क को सिग्नल फ्री करने की योजना है। आंबेडकर चौक पर अगले साल में फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो जाएगा। आरडी सिटी पर फ्लाईओवर निर्माण की योजना बन चुकी है।

ट्रैफिक सिग्नल पर चालकों को इंतजार करना पड़ रहा आरडी सिटी चौक से रोजाना करीब एक लाख वाहनों का आवागमन होता है। दिल्ली-जयपुर हाईवे के इफको चौक से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और गोल्फ कोर्स रोड से गुरुग्राम-सोहना हाईवे आवागमन के लिए अधिकांश वाहन चालक इस चौराहे से होकर निकलते हैं। इस चौराहे पर डेढ़ मिनट का ट्रैफिक सिग्नल है। इसके बावजूद वाहन चालकों को दो से तीन ट्रैफिक सिग्नल के हरा होने का इंतजार करना पड़ता है। ये हालात तब हैं, जब कन्हेई ट्रैफिक सिग्नल की तरफ से आ रहे वाहनों को इस चौक पर आने के बजाय मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की तरफ मुड़कर आगे से यू-टर्न करके इस ट्रैफिक सिग्नल पर गोल्फ कोर्स रोड या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जाने के लिए पहुंचना पड़ता है।