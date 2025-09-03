15 KM के सफर में लगे 8 घंटे, गुरुग्राम में बारिश से सड़कों पर जलभराव से जगह-जगह लगा लंबा जाम

गुरुग्राम में एक बार फिर सोमवार को हुई भारी बारिश ने गुरुग्राम की ट्रैफिक और जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। शहर की सड़कों पर जलभराव के कारण जगह-जगह लंबा जाम लग गया। हालत यह रही कि लोगों को 15 किलोमीटर का सफर तय करने में 8 घंटे तक का समय लग गया।

गाड़ियों में फंसे लोगों की परेशानी चरम पर रही और इस स्थिति ने एक बार फिर शहर के बुनियादी ढांचे पर सवाल खड़े कर दिए। सेक्टर-83 निवासी संदीप शर्मा ने बताया कि उनका ऑफिस साइबर सिटी में है। बारिश शुरू होते ही वह सवा चार बजे घर के लिए निकले। आम दिनों में यह सफर 20 से 25 मिनट का होता है, लेकिन सोमवार को उन्हें घर पहुंचने में आठ घंटे लग गए। देर रात साढ़े 12 बजे वह घर पहुंचे। संदीप ने कहा कि गाड़ी एक इंच भी नहीं हिल रही थी। पेट्रोल खत्म होने का डर था और घर में बच्चे इंतजार कर रहे थे। यह अनुभव किसी आपदा जैसा था।

डीएलएफ फेज-4 से सेक्टर-49 जा रहे मुकेश कुमार भी जाम के शिकार बने। वह शाम 4 बजे निकले थे, लेकिन 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें 8 घंटे लग गए। आम दिनों में यह सफर महज 25 से 27 मिनट में पूरा हो जाता है। मुकेश रात 12 बजे घर पहुंचे।

कशिश तीन घंटे जाम में फंसी रहीं रात के समय घर लौट रहीं कशिश वशिष्ठ ने बताया कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें तीन घंटे लग गए। उन्होंने सोचा था कि रात में जाम कम मिलेगा, लेकिन जलभराव के कारण हर रास्ता बंद था। कशिश ने नाराजगी जताई कि हर साल यही स्थिति होती है और प्रशासन कोई स्थायी समाधान नहीं निकालता।