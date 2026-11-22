दिल्ली पुलिस के 'ऑपरेशन विस्टा' में 46 विदेशी नागरिक पकड़े गए, 15 को डिपोर्ट किया गया
दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन विस्टा' के तहत विशेष सत्यापन अभियान चलाकर 46 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है। इनमें से 15 को जरूरी सत्यापन और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। ये सभी अवैध रूप से रह रहे थे या तय समय से अधिक समय तक भारत में रुके हुए थे।
दिल्ली पुलिस ने 'ऑपरेशन विस्टा' के तहत एक विशेष सत्यापन अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य जिले में अवैध रूप से रह रहे या तय समय से अधिक समय तक रुके हुए विदेशी नागरिकों की पहचान करना था। 21 नवंबर को जारी पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, द्वारका जिला में चलाए गए इस अभियान के दौरान पुलिस ने 46 विदेशी नागरिकों को पकड़ा, जिनमें से 15 लोगों को जरूरी सत्यापन और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके देश वापस भेज (डिपोर्ट कर) दिया गया।
यह विशेष अभियान 20 नवंबर को द्वारका जिले के चार पुलिस थानों- बिंदापुर, उत्तम नगर, मोहन गार्डन और डाबरी क्षेत्रों में चलाया गया था। इस ऑपरेशन का मकसद उन विदेशी नागरिकों की पहचान करना और उनका सत्यापन करना था, जो कथित तौर पर इन पुलिस थानों के इलाकों में अवैध रूप से रह रहे थे या अपने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी रुके हुए थे।
ऑपरेशन के दौरान, पुलिस ने सत्यापन के लिए कुल 46 विदेशी नागरिकों को पकड़ा। पकड़े गए लोगों में सबसे बड़ी संख्या नाइजीरियाई नागरिकों की थी। उनकी कुल संख्या 39 थी। बाकी सात विदेशी नागरिकों में घाना और तंजानिया से दो-दो लोग शामिल थे, जबकि कैमरून, केन्या और दक्षिण अफ्रीका से एक-एक व्यक्ति था।
पुलिस के अनुसार, इस सत्यापन प्रक्रिया में विशेष अभियान के दौरान पकड़े गए सभी 46 विदेशी नागरिकों को शामिल किया गया। यह कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा उन विदेशी नागरिकों के खिलाफ की गई, जो कथित तौर पर देश में अवैध रूप से रह रहे थे या अपनी अनुमति की अवधि से अधिक समय तक रुके हुए थे।
सत्यापन प्रक्रिया के बाद, 46 विदेशी नागरिकों में से 15 को उनके देश वापस भेज दिया गया (डिपॉर्ट कर दिया गया)। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई जरूरी सत्यापन और कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद की गई। इस मामले में और जानकारी का इंतजार है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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