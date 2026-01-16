Hindustan Hindi News
15 FIR in two days for wrong-side driving in Gurugram, vehicles seized
गुरुग्राम में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पड़ेगी महंगी; 2 दिन में 15 लोगों पर FIR, गाड़ियां भी जब्त

गुरुग्राम में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पड़ेगी महंगी; 2 दिन में 15 लोगों पर FIR, गाड़ियां भी जब्त

संक्षेप:

गुरुग्राम में अब से रॉन्ग साइड ड्राइविंग महंगी पड़ सकती है। गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बुधवार तक शहर के अलग-अलग इलाकों में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के आरोप में कम से कम 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गाड़ियां जब्त की गई हैं।

Jan 16, 2026 09:57 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम में अब से रॉन्ग साइड ड्राइविंग महंगी पड़ सकती है। गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बुधवार तक शहर के अलग-अलग इलाकों में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के आरोप में कम से कम 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गाड़ियां जब्त की गई हैं।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के नथूपुर के रहने वाले 37 साल के अनिल राय को बुधवार को सेक्टर 98 के पास गुरुग्राम-पटौदी रोड पर एक पुलिस पेट्रोल टीम ने पकड़ा।

पुलिस के मुताबिक, अनिल राय महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन नंबर वाला एक ट्रेलर ट्रक रॉन्ग साइड में चला रहा था, तभी पेट्रोलिंग टीम ने उसे देखा। पुलिस टीम ने ट्रक को रोका और सेक्टर 10 थाने में अनिल राय के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 125 (दूसरों की जान या पर्सनल सेफ्टी को खतरे में डालने वाला काम) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया।

वहीं, पुलिस की एक और पेट्रोलिंग टीम ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले 35 साल के मुकुंदलाल अय्यर को सेक्टर 37D में रामप्रस्था सिटी सोसाइटी के मेन गेट पर पकड़ा। वह अपनी हुंडई क्रेटा में द्वारका एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार से जा रहा था। उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर झारखंड का रजिस्ट्रेशन नंबर था।

क्या बोले गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ

गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप तुरान ने बताया कि उसे भी सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बीएनएस की धारा 125 और 281 के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच में शामिल किया गया।

उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में, कारें ले जाने वाले ट्रेलर ट्रक और क्रेटा गाड़ी को जरूरी कागजात के साथ पुलिस ने जब्त कर लिया। इन्हें तभी छोड़ा जाएगा जब मालिक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर लेगा या कोर्ट का आदेश होगा। सभी मामलों में दोषियों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू करने के लिए चार्जशीट दायर की जाएगी।

कमिश्नर के आदेश पर शुरू हुआ ऐक्शन

संदीप तुरान ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा के 2 जनवरी के फैसले के अनुसार, मंगलवार से रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।

उन्होंने कहा, "मंगलवार से ईस्ट जोन में एक एफआईआर, वेस्ट जोन में 7, साउथ जोन में एक और मानेसर जोन में 6 और एफआईआर दर्ज की गई हैं।"

पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक यात्री ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते और रॉन्ग साइड या खतरनाक ड्राइविंग से नहीं बचते हैं।

Gurugram News
