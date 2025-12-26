दिल्ली सरकार ने आशा किरण होम्स में 141 पदों के सृजन को दी मंजूरी, जानिए किन पोस्ट्स पर होंगी भर्तियां

संक्षेप: इससे पहले काफी लंबे समय तक यह संस्थान कर्मचारियों की कमी, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और जगह की कमी को लेकर परेशानियों का सामना कर रहा था। जिसके चलते यहां रहने वाले लोगों की मौत तक हो गई थी।

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आशा किरण होम्स में मेडिकल और पैरामेडिकल कैटेगरी में 141 रेगुलर पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इस दौरान फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और नर्स जैसी पोस्ट्स निर्मित करते हुए भर्ती की जाएंगी। आशा किरण होम्स दिल्ली सरकार के अधीन बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों के लिए बनाए जाते हैं। इस बारे में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक आदेश जारी करते हुए बताया गया कि ये पद तत्काल प्रभाव से बनाए गए हैं और इन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत लाया जाएगा।

विभाग की तरफ से बताया गया कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इन आश्रय गृहों के लिए मंजूर 141 पदों में से लेवल-11 के तहत एक-एक पद पर मनोचिकित्सक और स्त्री रोग विशेषज्ञ की भर्ती की जाएगी। वहीं लेवल-10 पर दो मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (CDMO) और 18 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, एक सहायक आहार विशेषज्ञ और 99 सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के सृजन से पहले आउटसोर्स किए गए कई पद खत्म हो जाएंगे।

इस बारे में जारी एक बयान में कहा गया कि इस कदम का मकसद आशा किरण होम्स में जहां बौद्धिक और साइको सोशल अक्षमता वाले लोग रहते हैं, वहां पर स्वास्थ्य सेवा और सहायता सेवाओं को मजबूत करना है। इस बारे में समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक (प्रशासन) द्वारा एक आदेश जारी किया गया। जिसमें बताया गया है कि यह निर्णय संस्थान में रहने वाले लोगों की नियमित और निरंतर चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। साथ ही कहा गया कि नियमित मेडिकल और सहायक कर्मचारियों के पदों का सृजन यहां लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने और समग्र देखभाल की सुविधा में सुधार करने के उद्देश्य से किया गया है।