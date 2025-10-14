चाहता था लाइक्स और व्यूज, दिल्ली में रील बनाते हुए 14 साल के बच्चे ने लगा ली फांसी

सोशल मीडिया 'बुखार' बच्चों पर भी किस कदर हावी हो गया है, इसकी एक खौफनाक बानगी दिल्ली में सामने आई है। यहां व्यूज और लाइक्स के लालच में 14 साल के एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी।

सोशल मीडिया 'बुखार' बच्चों पर भी किस कदर हावी हो गया है, इसकी एक खौफनाक बानगी दिल्ली में सामने आई है। यहां व्यूज और लाइक्स के लालच में 14 साल के एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। दिल्ली के त्रिनगर इलाके में रील बनाते हुए वह फंदे से लटक गया।

घटना दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले की है। केशवपुरम थाने के तहत त्रिनगर में रविवार दोपहर दो बजे यह घटना हुई। यहां 14 साल के बच्चे का शव घर में फंदे से लटका पाया गया। पुलिस को शव के पास एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ, जिसमें आधे घंटे का वीडियो मिला है। वीडियो में दिख रहा है कि वह फंटे पर लटकने की कोशिश करता है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस को आशंका है कि रील बनाते हुए यह दुर्घटना हुई।

परिजनों का कहना है कि वह रील्स बनाने का शौकीन था। वह इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहता था। वह अक्सर रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करता था। संभवत: ज्यादा व्यूज और लाइक्स पाने के लिए वह फांसी पर लटकने का वीडियो बनाना चाहता था। लेकिन गलती से फंदा उसके गले में कस गया और उसकी जान ही चली गई।