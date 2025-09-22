13-year-old boy travels hidden in plane's landing gear, reaches Delhi from Kabul महाचमत्कार! विमान के पहिए के पास छिपकर 13 साल का बच्चा काबुल से आ गया दिल्ली, Ncr Hindi News - Hindustan
महाचमत्कार! विमान के पहिए के पास छिपकर 13 साल का बच्चा काबुल से आ गया दिल्ली

फ्लाइट के लैंड करने के बाद करीब 13 साल का एक बच्चा घूमता हुआ दिखाई दिया। पूछताछ की तो सामने आया कि बच्चा लैंडिग गियर में छिपकर आया हुआ है। इस तरह लैंडिंग गियर में बैठकर यात्रा करने की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली, रमेश त्रिपाठीMon, 22 Sep 2025 09:15 PM
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से दिल्ली पहुंची फ्लाट से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। फ्लाइट के लैंड करने के बाद करीब 13 साल का एक बच्चा घूमता हुआ दिखाई दिया। पूछताछ की तो सामने आया कि बच्चा लैंडिग गियर बॉक्स में छिपकर आया हुआ है। इस तरह लैंडिंग गियर बॉक्स में 94 मिनट बैठकर यात्रा करने की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया।

इस विमान से किया जोखम भरा सफर

SOCC को KMM एयरलाइन के सीएसओ की तरफ से एक मेसेज मिला। इसमें बताया गया कि उन्हें फ्लाइट नंबर RQ-4401, ETA के पास करीब 13 साल का एक बच्चा घूमता हुआ दिखाई दिया है। ये विमान काबुल से दिल्ली आया था। बच्चे से पूछताछ की गई, तो पता चला कि वह उस प्लेन के पिछले हिस्से के सेंट्रल लैंडिंग गियर के डिब्बे में छिपकर आया है।

लैंडिग गियर में मिला लाल रंग का ऑडियो स्पीकर

बच्चे के इस तरह से छिपकर आने पर शक हुआ, तो विमान के उस हिस्से की तलाशी भी ली गई। जांच के दौरान लैंडिंग गियर बॉक्स में एक छोटा सा लाल रंग का ऑडियो स्पीकर भी पाया गया। इसके बाद बच्चे को आईटूआई एरिया में लाया गया, जहां संबंधित अधिकारियों ने उससे पूछताछ की।

बच्चा कहां का रहने वाला है, क्यों आया इंडिया?

बच्चा अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला है कि बच्चा ईरान जाना चाहता था, लेकिन गलती से भारत जाने वाली फ्लाट पर चुपके से बैठ गया। वह चुपके से यात्रियों की गाड़ी के साथ-साथ एयरपोर्ट के अंदर आ गया और फिर विमान के व्हील वेल में छिपकर बैठ गया।

कम ऑक्सीजन के चलते हो सकती थी मौत

कितना खतरनाक था यह। विमान जमीन से करीब 10 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। इसके चलते सांस न मिलने के कारण बेहोशी और मौत होने तक की नौबत आ सकती है। विशेषज्ञ भी बच्चे के इस तरह बैठकर आने से हैरान हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार विमान के इस हिस्से का तापमान उड़ान के दौरान माइनस 40 डिग्री से नीचे चला जाता है। ऑक्सीजन की कमी से इंसान का दम घुट सकता है। पहिए के चलने और गर्म होने से गंभीर चोट या जलने का खतरा रहता है। टेकऑफ और लैंडिंग के वक्त झटकों से गिरने की आशंका भी बनी रहती है। यानी यह सफर हर लिहाज से मौत को दावत देने जैसा है।

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

व्हील वेल में छिपकर सफर करने की यह पहली घटना नहीं है। दुनिया के कई देशों में इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं। 2019 में लंदन जा रही फ्लाइट के पहिए में एक युवक का शव मिला था। 2021 में नीदरलैंड में भी एक शख्स जिंदा बचा था, जब वह दक्षिण अफ्रीका से उड़ान भरकर यहां पहुंचा।