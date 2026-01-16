Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News137 more mohalla clinics in delhi will be shut down rekha gupta govt issued orders
दिल्ली में 137 और मोहल्ला क्लीनिक किए जाएंगे बंद, रेखा गुप्ता सरकार ने दिए आदेश

दिल्ली में 137 और मोहल्ला क्लीनिक किए जाएंगे बंद, रेखा गुप्ता सरकार ने दिए आदेश

संक्षेप:

दिल्ली में और 137 मोहल्ला क्लीनिक भी जल्द स्थायी तौर पर बंद किए जाएंगे। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के मोहल्ला क्लीनिक सेल ने इस संबंध में गुरुवार को सभी जिलों के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

Jan 16, 2026 05:58 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली में और 137 मोहल्ला क्लीनिक भी जल्द स्थायी तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के मोहल्ला क्लीनिक सेल ने इस संबंध में गुरुवार को सभी जिलों के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इन मोहल्ला क्लीनिकों के स्थायी तौर पर तौर पर बंद होने के बाद दिल्ली में अब गिनती के ही मोहल्ला क्लीनिक बचेंगे। दिल्ली में 540 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक थे। राजधानी में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विकसित होने के साथ ही मोहल्ला क्लीनिक बंद होते जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में यहां बनेगा 50 बेड का नया अस्पताल, 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलेंगे
ये भी पढ़ें:दिल्ली सरकार 2029 तक बनाएगी 50 नए स्कूल, मंत्री ने कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव

पिछले महीने 95 किए गए थे बंद

गौरतलब है कि इससे पहले पिछले महीने भी दिल्ली सरकार की ओर से 95 मोहल्ला क्लीनिक बंद करने के आदेश दिए गए थे। बंद किए जा रहे सभी मोहल्ला क्लीनिक पूर्व की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में बने थे।

बता दें कि 'आप' के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन मोहल्ला क्लीनिकों को दिल्ली में अपनी सरकार के बड़े गुड वर्क के रूप में पेश करते थे। वहीं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केजरीवाल सरकार पर आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक की आड़ में 10 साल तक घोटाला करने का आरोप लगाती रही है।

भ्रष्टाचार का अड्डा थे मोहल्ला क्लीनिक : भाजपा

राजधानी में आरोग्य मंदिरों को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासत गरमा गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व की आप सरकार ने दिल्ली को विकास से वंचित रखा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र सरकार की योजना है। इसे विभिन्न राज्य सरकारों के साथ ही सभी नगर निगम, पंचायत तक लागू कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:बेघर लोगों को सर्दी से बचाने के लिए सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा कदम, दिया खास आदेश

दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देना हमारा लक्ष्य : रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मकर संक्रांति के दिन राजधानी में 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के उद्घाटन के बाद कहा कि राजधानी के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में अब आरोग्य मंदिरों की संख्या बढ़कर 319 हो गई है, जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि लगातार इन आरोग्य मंदिरों के माध्यम से हम दिल्ली के प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक सुविधाजनक प्लैटफॉर्म दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन आरोग्य मंदिरों में जितनी सुविधाएं हैं उससे यह एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में काम करते हैं। इससे बड़े अस्पतालों में न केवल दवाब कम होगा, बल्कि लोगों को रोजमर्रा की चिकित्सा जरूरतें अपने घरों के आसपास ही मिल सकेगी। सीएम ने कहा कि इन आरोग्य मंदिरों में करीब 80 जांच की व्यवस्था है के साथ साथ हर तरह के देखभाल की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि राजधानी में 1100 आरोग्य मंदिर बनाने का लक्ष्य है और लगातार उस दिशा में काम किया जा रहा है।

सीएम ने कहा कि सिर्फ 11 महीनों में 319 आधुनिक और नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं से युक्त आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। यह हमारी सरकार की स्पीड और स्केल, दोनों का स्पष्ट प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार मिशन मोड में यह सुनिश्चित कर रही है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक तक पहुंचे और दिल्ली सशक्त रूप से स्वास्थ्य राजधानी की दिशा में आगे बढ़े।

(वार्ता के इनपुट के साथ)

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Arvind Kejriwal Aam Aadmi Party
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।