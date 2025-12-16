दिल्ली एयरपोर्ट पर आज भी उड़ानों में रुकावट जारी, रद्द हुईं 131 फ्लाइट, सामने आई ये वजह

Hindustan Hindi News
ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आज मंगलवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुल 131 फ्लाइट कैंसिल हुईं। इनमें 52 जाने वाली और 79 आने वाली फ्लाइट कैंसिल हुईं। जानिए क्या वजह रही?

Dec 16, 2025 07:56 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली एयरपोर्ट पर आज भी हवाई सफर में रुकावट जारी है। यहां आने-जाने वाली उड़ाने रद्द चल रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आज मंगलवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुल 131 फ्लाइट कैंसिल हुईं। इनमें 52 जाने वाली और 79 आने वाली फ्लाइट कैंसिल हुईं। जानिए क्या वजह रही?

बीते दिनों से इंडिगो फ्लाइट की उड़ाने लगातार रद्द हो रही हैं। ऐसे में उनकी उड़ाने सामान्य होने की खबर सामने आने लगी है। इस बीच दिल्ली के आईजीआई से 131 उड़ानों के रद्द होने की वजह धुंध बताई गई है। हालांकि सोमवार की तरह मंगलवार को धुंध नहीं देखा गया, लेकिन उड़ानों में देरी और केंसिलेशन का प्रभाव आज भी देखा गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े अधिकारियों ने बताया- धुंध के कारण कम दृश्यता के चलते ये उड़ाने रद्द हुई हैं।

इससे पहले सोमवार को 228 उड़ाने रद्द हुई थीं। इनमें 131 जाने वाली और 97 आने वाली फ्लाइट थीं। वहीं इनके अलावा 5 फ्लाइट ऐसी थीं, जो अन्य शहरों के लिए डायवर्ट की गई थीं। हालांकि आज मंगलवार को सोशल मीडिया की एक पोस्ट में बताया गया था कि फ्लाइट का ऑपरेशन सामान्य हो रहा है, लेकिन इसमें देरी देखी गई।

इंडिगो और एयर इंडिया ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी कर कहा है कि वे स्थिति पर करीब से नज़र रख रहे हैं और यात्रियों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए अपनी उड़ान की स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहें। एयरलाइंस ने यात्रियों को आश्वासन दिया है कि सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और संभावित रुकावटों के बीच यात्रियों की मदद के लिए ग्राउंड टीमें स्टैंडबाय पर हैं। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे मौसम की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं।

