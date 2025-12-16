Hindustan Hindi News
वो काली रात जब दिल्ली हुई शर्मसार, 13 साल बाद आज भी झकझोरता है निर्भया कांड

दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया कांड के आज 13 साल पूरे हो गए हैं, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था और लंबी कानूनी जंग के बाद साल 2020 में चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी।

Dec 16, 2025 01:50 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आज से ठीक 13 साल पहले, दिल्ली की सर्द रात में एक ऐसी घटना हुई जो न सिर्फ राजधानी को, बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा, जो सपनों की उड़ान भरने दिल्ली आई थी, उसकी जिंदगी एक चलती बस में कुछ दरिंदों ने हमेशा के लिए छीन ली। मीडिया ने उसे 'निर्भया' नाम दिया। क्योंकि उसने मौत से पहले भी हार नहीं मानी। लेकिन ये नाम आज भी महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाता है।

वो खौफनाक शाम

ये बात 16 दिसंबर 2012 की शाम की। निर्भया अपने दोस्त के साथ मूवी देखकर लौट रही थी। वो दोनों मुनिरका से एक प्राइवेट बस में सवार हो गए। बस में पहले से छह लोग थे। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन जल्द ही बस का रूट बदल गया और दरवाजे बंद हो गए। निर्भया के दोस्त ने विरोध किया तो उसे लोहे की रॉड से पीटा गया। फिर दरिंदों ने निर्भया के साथ बारी-बारी गैंगरेप किया। बर्बरता की हद पार करते हुए उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह घायल किया कि उसकी आंतें तक बाहर निकल आईं। आखिरकार, दोनों को ठिठुरती सर्दी में सड़क पर फेंक दिया गया। निर्भया ने संघर्ष किया, लेकिन गंभीर चोटों से 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर में उसने दम तोड़ दिया।

सड़कों पर उतरा देश

इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली से लेकर छोटे शहरों तक लोग सड़कों पर उतरे। 'निर्भया को न्याय दो' के नारे गूंजे। प्रदर्शन इतने बड़े हुए कि सरकार को झुकना पड़ा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कानून बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू हुए और निर्भया फंड जैसी योजनाएं आईं। ये आंदोलन महिलाओं की सुरक्षा का प्रतीक बन गया।

लंबी कानूनी जंग के बाद मिली सज

इस अपराध में छह दरिंदे शामिल थे। इसमें राम सिंह (बस ड्राइवर), मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय कुमार सिंह और एक नाबालिग था।राम सिंह ने ट्रायल के दौरान तिहाड़ जेल में कथित आत्महत्या कर ली। वहीं नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दोषी ठहराया और तीन साल सुधार गृह में रखा। 2015 में उसे रिहा कर दिया गया, जिस पर काफी विवाद हुआ। बाकी चार मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट तक अपीलें चलीं, लेकिन सजा बरकरार रही। आखिरकार, कई दया याचिकाओं और कानूनी दांव-पेंच के बाद 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में चारों को एक साथ फांसी दे दी गई।

