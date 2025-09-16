गाजियाबाद में 13 साल की लड़की से रेप, 2 माह की हुई गर्भवती; प्रेमजाल में फंसाकर बनाया शिकार

पीड़िता के पिता ने पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया है कि उसकी बेटी दो महीने की प्रेग्नेंट है। पिता ने मोहित नामक युवक पर बेटी को प्रेमजाल में फंसाकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है।

गाजियाबाद के मसूरी थानाक्षेत्र में एक युवक द्वारा 13 साल की लड़की का रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया है कि उसकी बेटी दो महीने की प्रेग्नेंट है। पिता ने मोहित नामक युवक पर बेटी को प्रेमजाल में फंसाकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है।

मसूरी थानाक्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 15 सितंबर को नाबालिग लड़की के साथ रेप होने का केस दर्ज कराया है। उनका कहना है कि वह परिवार के साथ किराए के मकान में रहते हैं। उनकी 13 वर्षीय बेटी 11 सितंबर की शाम करीब छह बजे घर से संदिग्ध हालत में लापता हो गई थी। काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला।

अगले दिन 12 सितंबर की शाम करीब चार बजे उनकी बेटी खुद घर पहुंच गई। इसके बाद बेटी ने अपने साथ हुई वारदात को बताया। पूछताछ करने पर बेटी ने बताया कि उद्योगकुंज स्थित पॉलीथिन की फैक्टरी में काम करने वाला मोहित निवासी गंगापुरम उसे बहला-फुसलाकर कर ले गया था। उसने उसके साथ रेप किया और फिर जाने दिया।

शिकायतकर्ता का कहना है कि उनकी बेटी की मुलाकात करीब एक साल पहले मोहित नामक युवक से हुई थी। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि उसने प्रेमजाल में फंसाकर बेटी का यौन शोषण किया है। वह कई महीनों से उनकी बेटी का शारीरिक शोषण कर रहा था। दुष्कर्म से उनकी बेटी दो महीने की गर्भवती भी हो गई है।

डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मोहित के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी बालिग है। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल परीक्षण और पीड़िता के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।