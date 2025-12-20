Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News13 more EV charging stations to be installed for electric vehicles in Greater Noida NCR see locations list
NCR में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए यहां बनेंगे 13 और ईवी चार्जिंग स्टेशन, देखें लोकेशन लिस्ट

NCR में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए यहां बनेंगे 13 और ईवी चार्जिंग स्टेशन, देखें लोकेशन लिस्ट

संक्षेप:

इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। एनसीआर के ग्रेटर नोएडा शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 13 और ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। नए साल में स्टेशन बनाने का काम शुरू हो जाएगा। तीन चार्जिंग स्टेशन पहले ही बनाए जा चुके हैं।

Dec 20, 2025 01:18 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
share Share
Follow Us on

इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। एनसीआर के ग्रेटर नोएडा शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 13 और ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण इसके लिए इसी महीने टेंडर जारी कर कंपनियों से प्रस्ताव मांगेगा। नए साल में स्टेशन बनाने का काम शुरू हो जाएगा। तीन चार्जिंग स्टेशन पहले ही बनाए जा चुके हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। प्रथम चरण के तहत सेक्टर अल्फा-टू, जगत फार्म समेत 16 स्थान चिह्नित किए गए। योजना के नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) के सहयोग से सम्राट मिहिर भोज सिटी पार्क में एक इंडिया एक्सपो मार्ट के आसपास दो ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जा चुके हैं। प्राधिकरण की टीम उन शहरों का अध्ययन कर चुकी है, जहां पर यह व्यवस्था कारगर साबित हो रही है।

अधिकारी के मुताबिक, प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन पर तीन पॉइंट होंगे। इसमें दो फास्ट और एक स्लो होगा। चार्जिंग स्टेशन के निर्माण, रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी जाएगी। परियोजना से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इच्छुक कंपनी को प्राधिकरण सिर्फ जमीन देगा, बाकी निर्माण समेत सारा खर्च कंपनी खुद उठाएगी। सबसे कम शुल्क लेने वाली कंपनी को संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इससे होने वाली कमाई में प्रति यूनिट एक रुपये प्राधिकरण को मिलेंगे। इसके अलावा विज्ञापन से होने वाली कमाई में भी प्राधिकरण की हिस्सेदारी होगी।

यहां स्थापित होंगे: सेक्टर अल्फा-टू, जगत फार्म बाजार, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) के पास, एडब्ल्यूएचओ सोसाइटी के पास, सेक्टर अल्फा-1 कॉमर्शियल बेल्ट, सेक्टर डेल्टा-वन, अंसल प्लाजा मॉल, सेक्टर गामा-1 रेरा दफ्तर, नॉलेज पार्क-2 स्थित एनआईईटी कॉलेज के पास आदि स्थान शामिल हैं।

ई-बसें चलाने की भी तैयारी

शहर की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी चल रही है। इसके लिए अलग से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ऐसे में भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की दिक्कत नहीं होगी। आने वाले समय में चार्जिंग स्टेशन और बढ़ाए जाएंगे।

प्रेरणा सिंह, एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की सुविधा के लिए शहर में चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए जल्द निविदा जारी की जाएगी। प्रत्येक चार्जिंग स्टेशन पर तीन पॉइंट होंगे। इनका संचालन पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Greater Noida News Greater Noida Authority Electric Vehicles
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।