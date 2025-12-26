दिल्ली में 13 जिलों को LG की मंजूरी, हर जगह बनेंगे मिनी सचिवालय; क्या होंगे फायदे
दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 किए जाने के कैबिनेट निर्णय को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना भी जारी हो गई है। इस निर्णय के बाद अब दिल्ली में 13 राजस्व जिले और 39 सब-डिवीजन होंगी। इससे अधिकारियों के कार्यभार को संतुलित करने और नागरिकों को अधिक तेजी से सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।
प्रत्येक राजस्व जिले में एक मिनी सचिवालय बनेगा, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी डीएम के अधीन काम करेंगे। वहीं पूरे जिले की समस्याओं की सुनवाई से लेकर समाधान के लिए डीएम जिम्मेदार होंगे।
जानकारी के अनुसार दिल्ली में निगम के 12 जोन और एनडीएमसी के पास नई दिल्ली एवं दिल्ली छावनी का क्षेत्र आता है। वहीं दिल्ली में केवल 11 जिले थे। इसके चलते जनता को अपनी समस्या के लिए क्षेत्र चिन्हित करने में परेशानी होती थी और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए उन्हें अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे।
राजधानी में 13 जिले होंगे :- साउथ ईस्ट, ओल्ड दिल्ली, नॉर्थ, नई दिल्ली, सेंट्रल, सेंट्रल नॉर्थ, साउथ वेस्ट, आउटर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ और वेस्ट।
बीते 11 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में पास हुआ था प्रस्ताव
दिल्ली सरकार ने बीते 11 दिसंबर को आयोजित कैबिनेट बैठक में जिलों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेजा गया था। उपराज्यपाल ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही गुरुवार को अधिसूचना भी जारी हो गई है। जल्द ही अब नए जिलों में डीएम एवं सब डिवीजन में एसडीएम तैनात किए जाएंगे। इनके नए दफ्तर भी चिह्नित किए जाएंगे।