Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News13 districts in Delhi receive approval from LG, every district have mini secretariats What will be the benefits?
दिल्ली में 13 जिलों को LG की मंजूरी, हर जगह बनेंगे मिनी सचिवालय; क्या होंगे फायदे

दिल्ली में 13 जिलों को LG की मंजूरी, हर जगह बनेंगे मिनी सचिवालय; क्या होंगे फायदे

संक्षेप:

दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 किए जाने के कैबिनेट निर्णय को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना भी जारी हो गई है। इस निर्णय के बाद अब दिल्ली में 13 राजस्व जिले और 39 सब-डिवीजन होंगी।

Dec 26, 2025 05:23 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 किए जाने के कैबिनेट निर्णय को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना भी जारी हो गई है। इस निर्णय के बाद अब दिल्ली में 13 राजस्व जिले और 39 सब-डिवीजन होंगी। इससे अधिकारियों के कार्यभार को संतुलित करने और नागरिकों को अधिक तेजी से सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रत्येक राजस्व जिले में एक मिनी सचिवालय बनेगा, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी डीएम के अधीन काम करेंगे। वहीं पूरे जिले की समस्याओं की सुनवाई से लेकर समाधान के लिए डीएम जिम्मेदार होंगे।

जानकारी के अनुसार दिल्ली में निगम के 12 जोन और एनडीएमसी के पास नई दिल्ली एवं दिल्ली छावनी का क्षेत्र आता है। वहीं दिल्ली में केवल 11 जिले थे। इसके चलते जनता को अपनी समस्या के लिए क्षेत्र चिन्हित करने में परेशानी होती थी और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए उन्हें अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे।

राजधानी में 13 जिले होंगे :- साउथ ईस्ट, ओल्ड दिल्ली, नॉर्थ, नई दिल्ली, सेंट्रल, सेंट्रल नॉर्थ, साउथ वेस्ट, आउटर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ और वेस्ट।

बीते 11 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में पास हुआ था प्रस्ताव

दिल्ली सरकार ने बीते 11 दिसंबर को आयोजित कैबिनेट बैठक में जिलों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेजा गया था। उपराज्यपाल ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही गुरुवार को अधिसूचना भी जारी हो गई है। जल्द ही अब नए जिलों में डीएम एवं सब डिवीजन में एसडीएम तैनात किए जाएंगे। इनके नए दफ्तर भी चिह्नित किए जाएंगे।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Government
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।