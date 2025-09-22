12th class girl student raped many time by dance teacher in delhi jahangirpuri dance academy दिल्ली में डांस टीचर ने छात्रा से कई बार किया दुष्कर्म, ट्रेनिंंग के बहाने बुलाकर लूटी आबरू, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में डांस टीचर ने छात्रा से कई बार किया दुष्कर्म, ट्रेनिंंग के बहाने बुलाकर लूटी आबरू

दिल्ली के जहांगीरपुरी स्थित डांस एकेडमी में टीचर द्वारा 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 14 सितंबर को इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद दुष्कर्म एवं पॉक्सो की धारा में केस दर्ज कर आरोपी डांस टीचर अमन को गिरफ्तार कर लिया है।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हेमंत कुमार पांडेयMon, 22 Sep 2025 06:03 AM
दिल्ली के जहांगीरपुरी स्थित डांस एकेडमी में टीचर द्वारा 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 14 सितंबर को इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद दुष्कर्म एवं पॉक्सो की धारा में केस दर्ज कर आरोपी डांस टीचर अमन को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की काउंसिलिंग कराई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, 17 वर्षीय पीड़िता परिवार के साथ भलस्वा डेरी इलाके में रहती है। पीड़ित नाबालिग मॉडल टाउन स्थित प्राइवेट स्कूल में 12वीं क्लास की छात्रा है। पीड़िता को डांस में रुचि है, इसलिए उसने गूगल के जरिये जहांगीरपुरी के ब्लॉक में डांस एकेडमी का नंबर मिला।

किशोरी के कहने पर परिजनों ने उसका दाखिला डांस एकेडमी में करा दिया। पीड़िता ने बताया कि डांस टीचर अमन ने उसे ट्रेनिंंग देनी शुरू की। आरोप है कि अमन ने फरवरी में एक दिन उसे डांस ट्रेनिंग के लिए एकेडमी में बुलाया। पीड़िता जब वहां पहुंची, तो वहां कोई नहीं था। अमन ने अकेली पाकर पीड़िता से दुष्कर्म किया और इस बारे में किसी को कुछ भी बताने पर उसका करियर बर्बाद करने की धमकी दी। इसके बाद भी आरोपी ने पीड़िता से तीन बार और दुष्कर्म किया।

अन्य छात्राओं से भी पूछताछ हो रही

बेटी के साथ दुष्कर्म की जानकारी होने पर पीड़ित छात्रा के पिता जहांगीरपुरी थाने पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एसआई मोहिनी ने केस दर्ज कर आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस डांस एकेडमी की अन्य छात्राओं से भी पूछताछ कर उनकी काउंसलिंग करा रही है।

डांस क्लास छोड़ने पर परिजन को पता चला

पुलिस के मुताबिक, सितंबर में आरोपी ने फिर से पीड़िता से दुष्कर्म की कोशिश की। इस बार वह खुद को किसी तरह बचाकर घर पहुंची और अगले दिन से डांस एकेडमी जाना बंद कर दिया। जब परिजनों ने जोर देकर उससे डांस क्लास में नहीं जाने की वजह पूछी तो उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे दी।