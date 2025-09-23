8 साल में टैक्स के नाम पर जनता से लूटे 127 लाख करोड़, AAP ने BJP को बताया 'जेब कतरा पार्टी'

संजय सिंह ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा, ये बचत उत्सव है या चपत उत्सव है। आप नेता ने दावा किया कि 8 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता से GST के नाम पर 127 लाख करोड़ रुपये की वसूली की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में GST बचत उत्सव का शुभारंभ किया है। संजय सिंह ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा, ये बचत उत्सव है या चपत उत्सव है। आप नेता ने दावा किया कि 8 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता से GST के नाम पर 127 लाख करोड़ रुपये की वसूली की है। आप नेता ने भाजपा सरकार पर भारतीय जेब कतरा पार्टी कहकर हमला किया है।

8 साल से हम चिल्ला रहे कि ये गलत है पीएम मोदी ने जब GST लागू किया तो कहा, हम देश के अंदर आर्थिक क्रांति ला रहे हैं। देश की जनता फिर से जश्न मनाने लगी। पीएम के कहने पर जनता ने पांच फीसदी वाला टैक्स 28 फीसदी दिया। 8 साल तक हम चिल्ला-चिल्ला कर कहते रहे, ये टैक्स गलत है। टैक्स के नाम पर आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जीएसटी और पेट्रोल-डीजल के नाम पर लूट मचाते रहे।

8 साल में की 127 लाख करोड़ की लूट आप सांसद संजय सिंह ने कहा, इन लोगों ने बचत उत्सव से पहले जो चपत उत्सव मनाया है, उसमें 127 लाख करोड़ रुपये इस देश की जनता से GST के नाम पर वसूला है। संजय सिंह ने कहा, देश के 50 प्रतिशत आम आदमी से कुल 64 फीसदी टैक्स वसूला गया। यानी गरीब आदमी से। संजय सिंह ने आगे दावा करते हुए कहा, ऊपर के 10 प्रतिशत की आबादी से मात्र 3 फीसदी टैक्स वसूला गया और बीच की आबादी से 33 फीसदी वसूली हुई।

भाजपा को बताया, भारतीय जेब कतरा पार्टी संजय सिंह ने दावा किया, देश के आम आदमी से टैक्स के नाम पर उनकी जेब से 80 लाख करोड़ रुपये की लूट हुई है। 8 साल में 80 लाख करोड़ रुपये लूटने के बाद मोदी जी कह रहे हैं कि अब आपके लिए बचत उत्सव लाए हैं। इसलिए मैंने इस पार्टी (भाजपा) का नाम बदलकर रख दिया है, भारतीय जेब कतरा पार्टी। कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ की बचत हो जाएगी, हमने पूछा कैसे?