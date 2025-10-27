Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News121 Mohalla Clinics to be closed in Delhi, many healthcare workers jobs at risk
Mohalla Clinic News : दिल्ली में 121 मोहल्ला क्लीनिक और होंगे बंद, 2000 लोगों की नौकरियों पर खतरा

Mohalla Clinic News : दिल्ली में 121 मोहल्ला क्लीनिक और होंगे बंद, 2000 लोगों की नौकरियों पर खतरा

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में पोर्टा केबिन में चल रहे 121 मोहल्ला क्लीनिक और बंद हो जाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मोहल्ला क्लीनिक बंद करने के लिए राज्य आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक सेल की ओर से ईमेल के जरिये निर्देश जारी किए गए हैं।

Mon, 27 Oct 2025 06:23 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली में पोर्टा केबिन में चल रहे 121 मोहल्ला क्लीनिक और बंद हो जाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मोहल्ला क्लीनिक बंद करने के लिए राज्य आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक सेल की ओर से ईमेल के जरिये निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे मोहल्ला क्लीनिक जो स्वास्थ्य सुविधा के एक किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं उन्हें जल्द बंद किया जाएगा। ऐसे मोहल्ला क्लीनिक की पहचान कर इनवेंटरी लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

मोहल्ला क्लीनिक यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि इन क्लीनिक को बंद करने के आदेश से करीब दो हजार स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। सीएम ने पूर्व में कहा था कि मोहल्ला क्लीनिक के इन कर्मचारियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में समायोजित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।

आरोग्य मंदिरों के लिए अलग से नियुक्तियां की जा रही हैं। मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर रमेश बंसल का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं देने की यह योजना बेहद लोकप्रिय थी।

मोहल्ला क्लीनिक था भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा : रेखा गुप्ता

वार्ता के मुताबिक, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार की मोहल्ला क्लीनिक योजना को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा करार देते हुए कहा था कि इलाज के नाम पर जनता को सिर्फ धोखा दिया गया। रेखा गुप्ता ने 17 जून को तीस हजारी कोर्ट परिसर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन करने के बाद कहा कि पिछली सरकार में मोहल्ला क्लीनिक की क्या स्थिति थी यह किसी से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, “मोहल्ला क्लीनिक पूरी तरह से घोटाला था। इसमें न देखभाल थी, न दवाएं। इसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना था। मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर नालों और गंदी जगहों पर पोर्टा केबिन में इसे खोला गया जहां प्रति मरीज 40 रुपये के हिसाब से डॉक्टर को भुगतान किया जाता था। ऐसी स्थिति में इलाज की गुणवत्ता की कल्पना की जा सकती है।” उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मोहल्ला क्लीनिक बनाने के नाम पर जो किराये पर जगह ली गई उसमें भी कई गुना अधिक भुगतान किया गया। मोहल्ला क्लीनिक पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा था।

सीएम गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पांच साल पहले 2400 करोड़ रुपये धनराशि दिल्ली सरकार को दी गई, लेकिन पिछली सरकार ने अपने अहम के चक्कर में इस धनराशि का इस्तेमाल नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद उस धनराशि का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोग्य मंदिर और मोहल्ला क्लीनिक में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां आरोग्य मंदिर खुलते जाएंगे वहां पर मोहल्ला क्लीनिक को बंद कर दिया जाएगा। आरोग्य मंदिर में हर प्रकार की जांच की सुविधा होगी और वहां क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जनऔषधि केंद्र सिर्फ इसलिए नहीं खोले क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री जुड़ा था, लेकिन हमारी सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में जनऔषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।