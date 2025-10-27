Mohalla Clinic News : दिल्ली में 121 मोहल्ला क्लीनिक और होंगे बंद, 2000 लोगों की नौकरियों पर खतरा

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में पोर्टा केबिन में चल रहे 121 मोहल्ला क्लीनिक और बंद हो जाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मोहल्ला क्लीनिक बंद करने के लिए राज्य आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक सेल की ओर से ईमेल के जरिये निर्देश जारी किए गए हैं।

राजधानी दिल्ली में पोर्टा केबिन में चल रहे 121 मोहल्ला क्लीनिक और बंद हो जाएंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मोहल्ला क्लीनिक बंद करने के लिए राज्य आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक सेल की ओर से ईमेल के जरिये निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे मोहल्ला क्लीनिक जो स्वास्थ्य सुविधा के एक किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं उन्हें जल्द बंद किया जाएगा। ऐसे मोहल्ला क्लीनिक की पहचान कर इनवेंटरी लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

मोहल्ला क्लीनिक यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि इन क्लीनिक को बंद करने के आदेश से करीब दो हजार स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। सीएम ने पूर्व में कहा था कि मोहल्ला क्लीनिक के इन कर्मचारियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में समायोजित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।

आरोग्य मंदिरों के लिए अलग से नियुक्तियां की जा रही हैं। मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर रमेश बंसल का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं देने की यह योजना बेहद लोकप्रिय थी।

मोहल्ला क्लीनिक था भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा : रेखा गुप्ता वार्ता के मुताबिक, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार की मोहल्ला क्लीनिक योजना को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा करार देते हुए कहा था कि इलाज के नाम पर जनता को सिर्फ धोखा दिया गया। रेखा गुप्ता ने 17 जून को तीस हजारी कोर्ट परिसर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन करने के बाद कहा कि पिछली सरकार में मोहल्ला क्लीनिक की क्या स्थिति थी यह किसी से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, “मोहल्ला क्लीनिक पूरी तरह से घोटाला था। इसमें न देखभाल थी, न दवाएं। इसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना था। मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर नालों और गंदी जगहों पर पोर्टा केबिन में इसे खोला गया जहां प्रति मरीज 40 रुपये के हिसाब से डॉक्टर को भुगतान किया जाता था। ऐसी स्थिति में इलाज की गुणवत्ता की कल्पना की जा सकती है।” उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मोहल्ला क्लीनिक बनाने के नाम पर जो किराये पर जगह ली गई उसमें भी कई गुना अधिक भुगतान किया गया। मोहल्ला क्लीनिक पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा था।

सीएम गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पांच साल पहले 2400 करोड़ रुपये धनराशि दिल्ली सरकार को दी गई, लेकिन पिछली सरकार ने अपने अहम के चक्कर में इस धनराशि का इस्तेमाल नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद उस धनराशि का इस्तेमाल किया जा रहा है।