नोएडा सेक्टर-1 गोलचक्कर पर बनेगा 121 मीटर लंबा स्काईवॉक, 15 करोड़ की लागत से BOT आधार पर होगा निर्माण

नोएडा शहर में अगले एक महीने में एक नए स्काईवॉक को बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसे बीओटी आधार पर बनाया जाएगा, जिस पर 15 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इसके लिए जल्द ही सर्वे का काम शुरू होने की उम्मीद है।

नोएडा सेक्टर-1 गोलचक्कर पर स्काईवॉक बनाने का काम एक महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। उद्योग मार्ग को जोड़ते हुए यह एल आकार में बनाया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि काम शुरू होने के बाद करीब एक साल में यह स्काईवॉक बनकर तैयार हो जाएगा। इससे यहां पैदल यात्रियों के आवागमन की वजह से लगने वाले जाम की समस्या खत्म हो जाएगी।

करीब 15 करोड़ रुपये आएगा खर्च प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह बीओटी के तहत बनाया जाएगा। यह 121 मीटर लंबा और ढाई मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। इसको बनाने में करीब 15 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह खर्च प्राधिकरण वहन नहीं करेगा बल्कि निर्माण करने वाली एजेंसी ही वहन करेगी। इसके बदले उसे विज्ञापन के अधिकार दिए जाएंगे। एजेंसी निर्माण के अलावा करीब 15 साल तक रखरखाव भी करेगी। एक सप्ताह के अंदर मौके पर सर्वे का काम शुरू करा दिया जाएगा।

स्काईवॉक पर दो जगह लगेंगे एस्केलेटर प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस स्काईवॉक पर उढ़ने-उतरने के लिए सेक्टर-15 मेट्रो स्टेशन, कोचिंग सेंटर और सेक्टर-14 की तरफ जगह दी जाएगी। इस स्काईवॉक पर दो जगह एस्केलेटर लगाए जाएंगे। उद्योग मार्ग यानी सेक्टर-1 इंडियन ऑयल बिल्डिंग की तरफ उतरने-चढ़ने के लिए लिफ्ट लगाई जाएगी।

बीओटी आधार पर बनाया जाएगा अधिकारियों का दावा है कि इसके बनने से यहां जाम में कमी आएगी। यहां पैदल लोगों का काफी आवागमन है। इसी वजह से यहां स्काईवॉक बनाने की योजना तैयार की गई। इसे बीओटी (Build-Operate-Transfer) आधार पर बनाया जाएगा। बीओटी के अंतर्गत इसके निर्माण और रखरखाव पर प्राधिकरण का कोई पैसा खर्च नहीं होगा, बल्कि एजेंसी पूरा पैसा खर्च करेगी। अधिकारियों ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर मौके पर मार्किंग का काम शुरू करा दिया जाएगा। इसमें पिलर की लोकेशन तय करने के अलावा रास्ते में रुकावट वाले जैसे पेड़, बिजली के खंभे, पुलिस चौकी आदि को शिफ्ट करने का काम किया जाएगा।

15 साल पुरानी है यह योजना इस स्काईवॉक को बनाने की योजना करीब 12-15 साल पुरानी है। अब पहली बार इसका काम शुरू करने के लिए एजेंसी का चयन हो गया है। इससे पहले जमीन विवाद और अन्य वजहों से इसका काम अटकता रहा।