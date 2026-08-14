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नोएडा सेक्टर-1 गोलचक्कर पर बनेगा 121 मीटर लंबा स्काईवॉक, 15 करोड़ की लागत से BOT आधार पर होगा निर्माण

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा शहर में अगले एक महीने में एक नए स्काईवॉक को बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसे बीओटी आधार पर बनाया जाएगा, जिस पर 15 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इसके लिए जल्द ही सर्वे का काम शुरू होने की उम्मीद है।

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नोएडा सेक्टर-1 गोलचक्कर पर स्काईवॉक बनाने का काम एक महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। उद्योग मार्ग को जोड़ते हुए यह एल आकार में बनाया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि काम शुरू होने के बाद करीब एक साल में यह स्काईवॉक बनकर तैयार हो जाएगा। इससे यहां पैदल यात्रियों के आवागमन की वजह से लगने वाले जाम की समस्या खत्म हो जाएगी।

करीब 15 करोड़ रुपये आएगा खर्च

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह बीओटी के तहत बनाया जाएगा। यह 121 मीटर लंबा और ढाई मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। इसको बनाने में करीब 15 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह खर्च प्राधिकरण वहन नहीं करेगा बल्कि निर्माण करने वाली एजेंसी ही वहन करेगी। इसके बदले उसे विज्ञापन के अधिकार दिए जाएंगे। एजेंसी निर्माण के अलावा करीब 15 साल तक रखरखाव भी करेगी। एक सप्ताह के अंदर मौके पर सर्वे का काम शुरू करा दिया जाएगा।

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स्काईवॉक पर दो जगह लगेंगे एस्केलेटर

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस स्काईवॉक पर उढ़ने-उतरने के लिए सेक्टर-15 मेट्रो स्टेशन, कोचिंग सेंटर और सेक्टर-14 की तरफ जगह दी जाएगी। इस स्काईवॉक पर दो जगह एस्केलेटर लगाए जाएंगे। उद्योग मार्ग यानी सेक्टर-1 इंडियन ऑयल बिल्डिंग की तरफ उतरने-चढ़ने के लिए लिफ्ट लगाई जाएगी।

बीओटी आधार पर बनाया जाएगा

अधिकारियों का दावा है कि इसके बनने से यहां जाम में कमी आएगी। यहां पैदल लोगों का काफी आवागमन है। इसी वजह से यहां स्काईवॉक बनाने की योजना तैयार की गई। इसे बीओटी (Build-Operate-Transfer) आधार पर बनाया जाएगा। बीओटी के अंतर्गत इसके निर्माण और रखरखाव पर प्राधिकरण का कोई पैसा खर्च नहीं होगा, बल्कि एजेंसी पूरा पैसा खर्च करेगी। अधिकारियों ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर मौके पर मार्किंग का काम शुरू करा दिया जाएगा। इसमें पिलर की लोकेशन तय करने के अलावा रास्ते में रुकावट वाले जैसे पेड़, बिजली के खंभे, पुलिस चौकी आदि को शिफ्ट करने का काम किया जाएगा।

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15 साल पुरानी है यह योजना

इस स्काईवॉक को बनाने की योजना करीब 12-15 साल पुरानी है। अब पहली बार इसका काम शुरू करने के लिए एजेंसी का चयन हो गया है। इससे पहले जमीन विवाद और अन्य वजहों से इसका काम अटकता रहा।

सेक्टर-51-52 मेट्रो स्टेशन के बीच जल्द शुरू होगा

सेक्टर-51 और सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन के बीच बन रहे स्काईवॉक को 15 या 16 अगस्त को खोलने की तैयारी है। इसका ट्रायल बुधवार को शुरू हो गया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसके बचे काम में तेजी लाने के निर्देश निर्माण एजेंसी को दिए हैं। स्काईवॉक पर ट्रेवलेटर की भी सुविधा होगी। सेक्टर-51 स्टेशन, एक्वा लाइन का मेट्रो स्टेशन है। इसका संचालन नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी एनएमआरसी करती है। इस लाइन पर नोएडा से ग्रेनो के बीच मेट्रो चलती है, जबकि सेक्टर-52 स्टेशन ब्लू लाइन का स्टेशन है। इसका संचालन दिल्ली मेट्रो रेल कॉपरपोरेशन (डीएमआरसी) करती है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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