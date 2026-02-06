Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर News12 years old child suicide after mother stop him watching tv
टीवी देखने से मना किया तो 12 साल के बच्चे ने जान दी, गाजियाबाद के बाद नोएडा में अनहोनी

टीवी देखने से मना किया तो 12 साल के बच्चे ने जान दी, गाजियाबाद के बाद नोएडा में अनहोनी

संक्षेप:

कथित तौर पर मोबाइल फोन और कोरियन केंटेंट से रोकने पर गाजियाबाद में 3 बच्चियों की खुदकुशी के बाद नोएडा में चिंताजनक घटना हुई है। नोएडा में टीवी देखने से रोके जाने पर 12 साल के बच्चे ने खुदकुशी की।

Feb 06, 2026 04:10 pm ISTSudhir Jha नोएडा, भाषा
कथित तौर पर मोबाइल फोन और कोरियन केंटेंट से रोकने पर गाजियाबाद में 3 बच्चियों की खुदकुशी के बाद नोएडा में चिंताजनक घटना हुई है। नोएडा में अब 12 साल के एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि मां ने उसे टीवी देखने से मना किया था। घटना थाना फेस 2 क्षेत्र के नगला चरण दास गांव की है।

पुलिस ने बताया कि परिजनों के अनुसार, गोलू टेलीविजन अधिक देखता था, जिसके चलते उसकी मां ने उसे डांटा था और इससे नाराज होकर उसने बीती रात आत्महत्या कर ली। थाना फेस 2 के प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि ग्राम नगला चरण दास में रहने वाले अमित का बेटा गोलू 5वीं कक्षा का छात्र था।

ये भी पढ़ें:यूपी में मोबाइल की लत ने ली 3 बहनों की जान, एक्सपर्ट ने बताया कैसे छुड़ाएं आदत

मां की डांट के बाद फंदा लगाया

उन्होंने बताया, 'वह टीवी देखने का आदी था, जिसके चलते उसकी मां ने उसे डांटा था तथा 'केबल' कटवाने की बात कही थी। इससे वह परेशान हो गया और अपने घर पर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली।' सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पाकर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

सेक्टर 19 में एक युवती ने आत्महत्या की

वहीं, थाना सेक्टर 20 पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सेक्टर 19 में रहने वाली एक युवती ने मानसिक तनाव के कारण अपने घर पर फंदे से लटक कर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। थाना सेक्टर 20 के के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार के अनुसार, कोमल (24) डिजाइनर का काम करती थी।

ये भी पढ़ें:नहीं तो हम मर जाएंगे; कूदने से पहले लड़कियों ने पिता को दे दी थी धमकी
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

